İsviçre’yi fırtına vurdu: 1 ölü, 15 yaralı

İsviçre’nin La Chaux-de-Fonds bölgesini vuran şiddetli fırtınada bir kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
İsviçre’yi fırtına vurdu: 1 ölü, 15 yaralı

İsviçre’nin kuzeyinde Fransa sınırında yer alan La Chaux-de-Fonds bölgesinde dün hızı saatte 217 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu.

Şiddetli fırtınada ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, bir kilise ve okul ile en az 15 evin çatısı uçtu, onlarca araçta hasar meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, bir inşaat alanındaki vincin devrilmesi sonucu 50'li yaşlarında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle yaralanan en az 15 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından ekipler tarafından sokak ve caddelerde temizlik çalışması başlatıldı.

Şiddetli fırtına, İsviçre’ye ulaşmadan önce dün yerel saatle 11.00 sıralarında Fransa’nın doğusunda da etkili oldu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, Fransa’nın Doubs bölgesinde en az 30 evde hasar meydana geldi.

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