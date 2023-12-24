İşyerinde sobayı tinerle yakmak isteyen kadın ağır yaralandı

Konya'nın Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde Küçük Sanayi Sitesindeki bir oto tamirhanesinde meydana gelen olayda, Tuğba Y. isimli bir kadın temizlik yaptığı iş yerinde sobanın içine tiner dökerek sobayı yakmak istedi.

VÜCUDUNUN BİR BÖLÜMÜ YANDI

Soba da olay yerinde patlayıp alev aldı. iş yerindekilerin İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun belirli bölümlerinde yanıklar oluşan Tuğba Y., ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Tuğba Y., ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.