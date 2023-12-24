İşyerinde sobayı tinerle yakmak isteyen kadın ağır yaralandı

Kaynak: Haber Merkezi
İşyerinde sobayı tinerle yakmak isteyen kadın ağır yaralandı
Konya'da Tuğba Y. (28), isimli bir vatandaş temizlik yaptığı işyerinde sobayı tinerle patlatmak isteyince sobanın patlaması sonucu ağır yaralandı.

Konya'nın Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde Küçük Sanayi Sitesindeki bir oto tamirhanesinde meydana gelen olayda, Tuğba Y. isimli bir kadın temizlik yaptığı iş yerinde sobanın içine tiner dökerek sobayı yakmak istedi.

VÜCUDUNUN BİR BÖLÜMÜ YANDI

Soba da olay yerinde patlayıp alev aldı. iş yerindekilerin İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun belirli bölümlerinde yanıklar oluşan Tuğba Y., ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Tuğba Y., ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

sobayi-tinerle-yakmak-isterken-agir-yaralandi-9291-dhaphoto1.jpg

sobayi-tinerle-yakmak-isterken-agir-yaralandi-9291-dhaphoto2.jpg

sobayi-tinerle-yakmak-isterken-agir-yaralandi-9291-dhaphoto3.jpg

sobayi-tinerle-yakmak-isterken-agir-yaralandi-9291-dhaphoto4.jpg

Son Haberler
Alman polisi akıl hastası bir Türkü ailesinin gözü önünde infaz etti. Adam polise 'hastayım' diyerek kendini ihbar etmişti Gündem
Alman polisi akıl hastası bir Türkü ailesinin gözü önünde infaz etti. Adam polise 'hastayım' diyerek kendini ihbar etmişti
Galatasaraylı futbolcular camları yumruklaya yumruklaya Kadıköy'e geldi Spor
Galatasaraylı futbolcular camları yumruklaya yumruklaya Kadıköy'e geldi
Galatasaray taraftarı Fenerbahçe tribünlerini bastırdı. Bir anda meşhur tezahürat Kadıköy'de yankılandı Spor
Galatasaray taraftarı Fenerbahçe tribünlerini bastırdı. Bir anda meşhur tezahürat Kadıköy'de yankılandı
Ülkeye kaçak yollarla sokulan milyonlarca lira değerindeki araçlara el konuldu Gündem
Ülkeye kaçak yollarla sokulan milyonlarca lira değerindeki araçlara el konuldu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a kavga çıkaracak gönderme Spor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a kavga çıkaracak gönderme
Aydın’daki motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti Gündem
Aydın’daki motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Galatasaraylı futbolcular Kadıköy'de sahaya çıkar çıkmaz büyük şok yaşadı. Her şey bir anda oldu Spor
Galatasaraylı futbolcular Kadıköy'de sahaya çıkar çıkmaz büyük şok yaşadı. Her şey bir anda oldu