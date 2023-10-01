İşyerinde stresle nasıl mücadele edilir

Editör: Erkavim Yıldırım

Stresten uzakta kalabilmek iş yerlerinde mümkün mü? “Günümüzde işle stres adeta kol kola yola devam eden ayrılmaz ikilidir” diyen Uzm. Kl. Psk. Dilşah Özcan şunları söyledi:

“Stres aksine yıkıcı, yıpratıcı, başa çıkılması zor bir etkendir. Çünkü stres çalışma koşullarında yapılması gerekenlerle, kişinin iş yöntemleri arasında uyumsuzluk olduğu zamanlarda ortaya çıkar. Stres normalleştirildiği kadar masum ve faydalı bir etkiye sahip değildir. İş yaşamında uzun mesailer, işteki ilişkiler, işe ulaşım koşulları, maaş faktörü gibi birçok unsur stres nedeni olabiliyor. Bir kişi için uzun çalışma mesailerini verimli ve etkin kullanırken, başka biri için bu duruma katlanmasının zor olabilir, bu nedenle stres yönetimin kişiden kişiye, durumdan duruma değişebilir”

KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

uzm. KL. Psk. Özcan, işyerindeki stresi yönetmek için şu çözüm önerilerinde bulundu:

“Çözümün ilk basamağı olan değerlendirme basamağında, yaşadığınız stres tepkilerinin farkına vararak, durumunuzla yüzleşmelisiniz. Hem vücudunuzun verdiği sinyaller hem de bu sinyaller karşısındaki savunma mekanizmanızı fark etmelisiniz. İkinci basamağımız planlama… Bu aşama yaşadığınız durumu ortadan kaldırmak için geliştireceğiniz bir eylem planını içerir. Kendinize sorunlarla başa çıkmak için bir yol haritası oluşturmalısınız. Son basamak olan çöz kısmında ise planlamanızda yer alan size en uygun olan, kolay ve hızlı şekilde çözüme ulaşmanızı sağlayacak önerilerden birini uygulayın. Kısacası işyerinde yaşanan stresin yönetimi için öncelikle, durumunuzun farkına vararak, sorunun adını koymanız, ihtiyacınız olan çözüm önerilerini tespit edip bunlarla birlikte sorunu en uygun şekilde çözecek koşulu belirleyerek eyleme geçmeniz olacak.”

ÇÖZÜLMEZSE NE YAPMALI?

Peki, kontrolümüz dışında gelişen durumlarla debelenip duruyorsak ne yapabiliriz? Uzm. Kl. Psk. Özcan, böyle bir durumda farkındalık denilen mediatif tekniklerle kendinize kısa bir mola verip anın, akışın tadını çıkarmayı önerdi ve şunları hatırlattı:

“Kendinize göstereceğiniz en derin şefkatle, endişe ve stres hissettiğiniz zamanlarda, gerginliğinizi ortadan kaldırmak için derin solunumu kullanabilirsiniz. Sürekli ne kadar değerli olduğunuzu kendinize söyleyerek yaşamın her anının bir mucize olduğunu düşünerek akışta kalabilir, sağlıklı bir şekilde işe gelebilmenin minnetini kendinize kaynak yaparak, yaşam kalitenizi, düşüncelerinizin kudretiyle arttırabilirsiniz.”

DHA