İtalya, Arnavutluk'a göç merkezi kuracak

İtalya ve Arnavutluk yönetimleri yasa dışı göçmenlerin kalması için Arnavutluk’ta iki göç merkezinin kurulacağını açıkladı.

İtalya, Arnavutluk'a göç merkezi kuracak

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Roma’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile düzenledikleri basın toplantısında konuşan Meloni, ilkbaharda açılması beklenen merkezlerin her yıl 36 bin kişiye kadar göçmenin barınmasını sağlayacağını duyurdu.

Plana göre bu merkezlerde İtalyan botları tarafından denizden kurtarılan göçmenler kalacak, İtalyan kıyılarına ulaşan göçmenler buralarda konaklamayacak.

Meloni, İtalya’nın iltica ve göçmenlik taleplerini incelerken kişilerin bu merkezlerde kalacağını, planın hamile kadınlar, çocuklar ve hassas bir durumu bulunan kişiler için uygulanmayacağını dile getirdi.

Merkezlerin inşa edilmesi için gereken masrafı İtalya üstlenirken Arnavutluk da güvenlik personeli ve polis sağlayacak.

Meloni, Arnavutluk’un henüz bir AB üyesi olmadığını ancak üye bir ülke gibi davrandığını söyledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise 1990’larda komünist rejim sona erdikten sonra İtalya’nın ülkesine yardım ettiğini dile getirerek, “Bu borç ödenemez. İtalya çağırırsa Arnavutluk yanıt verir” dedi.

İki ülkenin de muhalefet milletvekilleri anlaşmayı eleştirdi.

İtalya’nın liberal partisi Daha Fazla Avrupa'nın lideri olan Riccardo Magi, “planın korkunç olduğunu ve İtalya’nın Guantanamo’sunu yaratacağını” söyledi.

Aynı zamanda İtalya’nın denizde kurtarılan kişileri bir mal ya da paket gibi AB dışına gönderemeyeceğini, bu yüzden yasa dışı bir anlaşma olduğunu aktardı.

Arnavutluk’taki Demokratik Parti’nin lideri olan Belind Kellici, anlaşmanın şeffaf olmadığını vurguladı:

“Bu Arnavutluk’a karşı gerçekleştirilen bir ihanettir, Rama’nın ülkemize yapabileceği en büyük sadakatsizlik eylemidir.”

Roma merkezli bir göçmen yardımı kurumunun başında olan Andrea Costa, anlaşmanın herkesi şaşırttığını ve İtalya’nın göç politikasının doğru bir yere gitmediğini gösterdiğini söyledi.

Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi’nin lideri olan İtalya Başbakanı Meloni, göçmen karşıtı politikalara verdiği destek ile biliniyor.

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