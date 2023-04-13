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Türkiye'den sonra İtalya da UEFA'ya başvurdu

İtalya Futbol Federasyonu, EURO 2032 ev sahipliği için UEFA'ya nihai adaylık dosyasını iletti. Dün de Türkiye adaylık dosyasını teslim etmişti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:10
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İtalya da UEFA'ya adaylık dosyasını verdi

Türkiye'den sonra İtalya da UEFA'ya başvurdu
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Editör: Ufufk Cingöz

İtalya Futbol Federasyonu TFF'nin ardından EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için gerekli olan nihai teklif dosyasının UEFA'ya teslim etti.
Federasyondan yapılan açıklamada İtalyan hükümeti, parlamentosu, ilgili kentlerin belediyeleri, diğer paydaşlar ve FIGC olmak üzere herkesin koordineli ve aylar süren çalışmasının ürünü olan dosyanın UEFA'ya verildiği ifade edildi.
Türkiye'nin de adaylık için teklif verdiğinin ifade edildiği bildiride, ev sahipliği yapacak ülkenin 10 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan UEFA İcra Komitesi toplantısında belirleneceği vurgulandı.
BİRÇOK KENT ADAY
FIGC açıklamasında, nihai teklif dosyasında EURO 2032 maçlarının oynanacağı şehirler olarak Milano, Torino, Verona, Cenova, Bolonya, Floransa, Roma, Napoli, Bari ve Cagliari'nin belirlendiği ifade edildi.

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