İtalya gol yağdırdı. Sırbistan yıkıldı. Slovenya fark attı. EURO 2024 elemeleri sonuçları

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. hafta maçları tamamlandı.

KAYNAK: AA
İtalya gol yağdırdı. Sırbistan yıkıldı. Slovenya fark attı. EURO 2024 elemeleri sonuçları

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın elemelerinde, 7. haftanın üçüncü gününde 3 grupta 7 karşılaşma yapıldı.

Öne çıkan maçta, C Grubu'nda İtalya, konuk ettiği Malta'yı 23. dakikada Giacomo Bonaventura, 45+1. ve 64. dakikalarda Domenico Berardi ve 90+3. dakikada Davide Frattesi'nin ağları sarsmasıyla 4-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Ukrayna-Kuzey Makedonya: 2-0

İtalya-Malta: 4-0

H Grubu:

Kuzey İrlanda-San Marino: 3-0

Slovenya-Finlandiya: 3-0

Danimarka-Kazakistan: 3-1

G Grubu:

Bulgaristan-Litvanya: 0-2

Macaristan-Sırbistan: 2-1

(AA)

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