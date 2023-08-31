İtalya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor. Tüm şüpheler ortadan kalktı

Hakan Çalhanoğlu İtalya'da yeni sezona hızlı başladı. İtalyan medyası Milli futbolcuya övgüler yağdırdı.

İtalya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor. Tüm şüpheler ortadan kalktı

Hakan Çalhanoğlu Inter forması ile çıktığı son maçında Cagliari karşısında şov yaptı.

İtalya Serie A'da Inter'de fırtınalar estiren Hakan Çalhanoğlu, Brozovic ayrılığı sonrası takımın merkez orta saha rolünü üstlenmişti.
Yeni rolünde çıktığı maçlarda tam not alan Hakan Çalhanoğlu için ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport çarpıcı bir haber yayınladı.

YER GÖK HAKAN!

La Gazzetta dello Sport, Hakan Çalhanoğlu için "Cagliari maçında Hakan Çalhanoğlu performansıyla Brozovic ayrılığı sonrası tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Maçta en çok topla buluşan oyuncu Hakan olurken, (124) en fazla isabetli pas atan oyuncu olarak da ( 102) dikkat çekti. Öte yandan Çalhanoğlu'nun merkez orta sahadaki rolü Inter'e hız kazandırdı. Inter hücuma daha hızlı ve daha dikey bir şekilde gerçekleştiriyor." yorumunda bulundu.

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