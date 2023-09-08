İtalya'da çalışanlar greve çıktı. Hava ulaşımı felce uğradı

İtalya'da havacılık sektöründe çalışan yer hizmetleri görevlileri, toplu iş sözleşmesinin bir türlü yenilenmemesi nedeniyle 24 saatlik grev yaptı. Grev nedeniyle hava ulaşımında yer yer aksaklıklar yaşanırken, Türk Hava Yolları'nın da bazı seferleri iptal edildi.

Grevle yetersiz ve tutarsız olduğu belirtilen maaş artışları ve çalışma koşulları da protesto edildi.

Havacılık sektöründe çalışanların grevi nedeniyle hava ulaşımında bugün yer yer bazı aksaklıklar da yaşandı.

Grevden en çok etkilenen yerler ise Milano’daki havalimanları oldu. Grev nedeniyle Milano’nun büyük Malpensa Havalimanı’nda 60, bir diğer havalimanı Linate’de de 20 uçuş iptal edildi.

İtalyan ITA Hava Yolları da başkent Roma’nın Fiumicino Havalimanı’nda bugün için planlı 30 iç hat seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY'den dün yapılan açıklamada, TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873-74 İstanbul-Milano-İstanbul ile TK 1895-96 İstanbul-Milano-İstanbul seferlerinin karşılıklı iptal edildiği bildirilmişti.

Grevin devam etmesi halinde hava ulaşımında daha fazla aksaklığın yaşanabileceği belirtiliyor.