İtalya’da fırtına: 1 ölü

İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesini fırtına vurdu. Bölgede sert esen rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu ve 1kişi yaşamını yitirdi.

İtalya’da fırtına: 1 ölü

DHA

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco’dan yapılan açıklamada, Lombardiya bölgesindeki Como kasabasında düzinelerce ağacın devrildiği, Gironico’da ise devrilen ağacın altında kalan 3 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. İtalyan medyası, fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Vigili del Fuoco, yaptığı yazılı açıklamada, “Lombardiya'nın büyük bir bölümünü vuran şiddetli rüzgar ve yağmurun yol açtığı hasarlar arasında yıkılan çatılar, su baskınları ve devrilen ya da parçalanan ağaçlar yer almaktadır. Görev başında olan 200'den fazla itfaiyeci tarafından 300 müdahale gerçekleştirilmiştir” denildi.

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