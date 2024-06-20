İtalya'da göçmen teknesi faciası: Ölü sayısı 20'ye yükseldi

Kaynak: AA
İtalya'da göçmen teknesi faciası: Ölü sayısı 20'ye yükseldi

İtalya'nın güneyinde, 17 Haziran'da yaşanan göçmen teknesi faciasında ölenlerin sayısı 20'ye çıktı.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalabriya bölgesinin 120 mil açığında gerçekleşen trajik olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, Dattilo gemisiyle olay yerinde 12 cesedi daha denizden çıkardı ve cesetleri karaya götürmek üzere CP305 devriye botuna nakletti.

İtalyan Sahil Güvenliği, bugün bulunan cesetlerle birlikte ölü sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.

17 Haziran'daki olayda, bölgeden geçen bir yük gemisi tarafından kurtarılan 12 düzensiz göçmenin ifadelerine göre, teknede toplam 26'sı çocuk 66 kişi daha bulunuyor ve hâlâ kayıp durumda.

Bu son facia, bölgede Şubat 2023'te yaşanan ve 35'i çocuk toplam 94 göçmenin hayatını kaybettiği tekne kazasının ardından yaşanan en kötü ikinci kaza olarak kaydedildi.

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