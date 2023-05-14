İtalya'da kısmi yerel seçimler yapılıyor

İtalya'da 595 yerleşim yerinde yerel yönetimleri belirlemek üzere bugün ve yarın kısmi yerel seçimler düzenleniyor.

İtalya'da kısmi yerel seçimler yapılıyor

İçişleri Bakanlığının verilerine göre 595 beldede 4 milyon 587 bin 877 seçmen, yerel saatle 07.00 ile 23.00 arasında ve yarın 07.00 ile 15.00 arasında oy kullanabilecek.

Seçim yapılan yerlerin arasında Brescia, Imperia, Pisa, Siena, Brindisi gibi bölgelerinin önde gelen yerleşimleri de bulunuyor.

Oy verme işleminin iki gün süreceği kısmi yerel seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçların yarın akşam saatlerinde alınması bekleniyor.

Ülkenin sınırlı bir kısmını ilgilendiren seçimlerin sonuçları, yaklaşık 7 aydır hükümette olan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarı için de küçük bir test olarak görülüyor.

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