İtalya'da Rus baharı. Roma Açık'ta turladılar

Editör: Hamza Özalkuş

Başkent Roma'daki Foro Italico kompleksindeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvada büyük heyecan yaşandı.

Daniil Medvedev, 3. turda İspanyol rakibi Bernabe Zapata Miralles karşısında zorlansa da 3-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle son 16'ya kaldı.

6 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev de 3.turda İspanyol rakibi Alejandro Fokina'yı 7-6(8) ve 6-3'le geçerek adını bir üst tura yazdırdı.

YAĞIŞ ENGELİ

Roma'da günün yoğun yağışlı geçmesi sebebiyle turnuva organizasyonu akşam seansında oynanması gereken müsabakaları bugün yapılacak.