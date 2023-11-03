İtalya’da sel felaketi: 6 ölü, 2 kayıp

İtalya’da etkili olan yağışlı ve kuvvetli rüzgarlı hava, sel ve taşkınlara neden oldu.

KAYNAK: AA
İtalya’da sel felaketi: 6 ölü, 2 kayıp

Özellikle Toskana ve Veneto bölgelerinde yaşanan sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. Toskana bölgesi için felaketin yaralarını sarmaya yönelik 1 seneliğine “OHAL” ilan edildi.

Toskana’da 40 bin kişiye elektrik verilemiyor

Toskana bölgesinde Bisenzio Nehri’nin taşması sonucu pek çok tarım arazisi ve yerleşim yeri su altında kaldı. Bölgede 40 bin kişiye elektrik verilemediği, Prato ile Pistoia kentleri arasındaki demir yolu seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Sivil Savunma ekipleri, su baskınlarını önlemek için ailelere kum torbası dağıttı. Elba Adası’nın ana karayla deniz ulaşımı da kesildi.

Portofino’da deniz taştı, vapur seferleri iptal edildi

Kuzeydeki turistik belde Portofino’da da denizin taştığı ve kasabanın meydanının sular altında kaldığı belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İtalya’nın Sardinya ile Fransa’nın Korsika adaları arasındaki vapur seferleri durduruldu. Lombardiya bölgesinin başşehri Milano’da da taşma riski nedeniyle Seveso Nehri’ne yakın noktalardan geçen kent içi toplu taşıma seferlerinin rotalarında değişikliğe gidildi.

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