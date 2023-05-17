İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı

İtalya'nın orta kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sellerde en az 3 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı

İtalyan devlet televizyonun haber kanalı Rainews24'ün haberinde, Emilia Romagna bölgesini dünden bu yana büyük oranda etkileyen sel felaketinde en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde bulunan 3. kişinin cesedinin Alman bir kadına ait olduğu aktarıldı.

Bölgedeki 14 nehir ve derenin yoğun yağış neticesinde taştığı aktarılırken, Faenza, Cesena ve Riccione gibi kentlerde cadde ve sokakların sel sularıyla kaplandığı görüldü.

Bölgede iletişimde ciddi aksaklıların olduğu, pek çok yerde de elektrik kesintilerinin yaşandığı ve durumu kritik bazı yerlerde okullarda eğitim-öğretime ara verildiği ifade edildi.

Sivil Savunma, selden etkilenen bölgenin çok geniş olduğunu ve kurtarma ekipleri için de riskler barındırdığını belirtti.

Bolonya Belediyesi, yayımladığı duyuruyla halktan binalarının üst katlarına çıkmalarını tavsiye ederken, kesinlikle bodrum katı, garaj gibi zemin ve altındaki yerlere inmemelerini istedi.

Denizcilik ve Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, Emilia-Romagna bölgesi içinde en az 5 bin kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin bugün öğle saatlerinde bölgeye giderek incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter'daki paylaşımında Emilia Romagna'da selden etkilenen yerler için hükümetin gerekeni yapacağını, hayatını kaybedenler için dua ettiğini ifade etti.

Ülkede Emilia-Romagna bölgesi mayıs başında da şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilenmiş, sel ve toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)

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