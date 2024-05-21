İtalya'da taksiciler greve gitti

Grev, taksicilerin sendikaların çağrısıyla, yerel saatle 08.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirildi.

Grev çerçevesinde, bir grup taksici başkent Roma'da başbakanlık yakınlarındaki San Silvestro Meydanı'nda toplandı. Ülkenin çeşitli kentlerinden gelen yaklaşık 500 taksi şoförü, protestolarıyla hükümete seslerini duyurmaya çalıştı. Taksiciler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine, sektördeki sorunlara kulak vermesi ve gerekli düzenlemeleri yapması çağrısında bulundu.

Gösteri sırasında bazı protestocuların ses bombası attığı ve meşaleler yaktığı görüldü. Taksicilerin protestosu nedeniyle polis, başbakanlığa çıkan yolları ulaşıma kapattı ve geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik güçleri, taksicilerin başbakanlığa yaklaşmasına izin vermedi.

Bazı sendika temsilcileri basına yaptıkları açıklamada, gelecek pazartesi hükümetten bir temsilciyle görüşeceklerini, bu görüşmenin olumlu sonuçlanmaması halinde Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde 48 saatlik bir grev daha yapacaklarını belirtti.

Milano, Torino ve Napoli gibi büyük şehirlerde de taksicilerin büyük kısmının greve katıldığı bildirildi.