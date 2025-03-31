İtalya'da TÜFE son 1,5 yıllın zirvesinde

İtalya'da tüketici fiyat endeksi mart ayında yıllık bazda yüzde 2 arttı. Şubat ayında yüzde 1,6 olan enflasyon, piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti. Bu oran, Eylül 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon seviyesi oldu.

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ENERJİ VE GIDA FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Enflasyondaki bu yükselişin en büyük nedenlerinden biri enerji fiyatlarındaki artış oldu. Düzenlemeye tabi olmayan enerji ürünleri mart ayında yüzde 1,3 oranında yükseldi. Şubat ayında bu kalemde yüzde 1,9'luk bir düşüş yaşanmıştı. Bununla birlikte tütün ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 4,6'ya ulaştı. İşlenmemiş gıda fiyatları ise yüzde 3,3 oranında artarak, bir önceki ayın yüzde 2,9’luk seviyesini geride bıraktı.

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HİZMET SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Hizmet sektöründeki fiyat artışları da enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. İletişimle ilgili hizmetler mart ayında yüzde 0,8 oranında artarak şubat ayındaki yüzde 0,5’lik seviyeyi geçti. Eğlence, kişisel bakım ve onarım hizmetlerinde ise enflasyon yüzde 3,3’e yükseldi.

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DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINDA DÜŞÜŞ YAVAŞLADI

Dayanıklı tüketim mallarında fiyat düşüşü devam etse de bu gerileme hız kesti. Şubat ayında yüzde 1,5 oranında düşüş gösteren dayanıklı malların fiyatları martta yüzde 1,2 oranında azaldı.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON SABİT KALDI

Enerji ve işlenmemiş gıda gibi oynak bileşenler hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise mart ayında yüzde 1,7 seviyesinde sabit kaldı. Ekonomistler, fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası kararlarını etkileyebileceğini belirtiyor.