İtalya'da yanardağ patladı. Uçuşlar iptal edildi

Editör: Ersoy Özdem

Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna Yanardağı'nın şehri kalın bir kül tabakasıyla kaplamasının ardından Pazar günü Sicilya'nın Catania havaalanında uçuşlar askıya alındı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'ne (INGV) göre, küller pist boyunca ve Catania şehrinin yanı sıra Etna Dağı'nın yamaçlarındaki bir kasabanın üzerine yağdı.

Patlamadan sonra çekilen fotoğraf ve videolarda, yanardağdan yükselen ve gökyüzünü kaplayan devasa bir kül bulutu görülüyor. Kül bulutlarının arabaları ve evleri de sardığı görüldü.

Catania havaalanı, kül yağışı nedeniyle uçuş operasyonlarının geçici olarak askıya alındığını söyledi.

Havaalanı yetkilileri, durumu yakından izlediklerini ve koşullar izin verdiğinde uçuşlara devam edeceklerini söyledi.

İtalyan haber ajansı ANSA, Adrano ve Biancavilla kasabalarındaki insanların Pazar günü yanardağdan çıkan yüksek patlama sesleri duyduklarını bildirdi.

En son 2021 yılında aktifleşen yanardağ 1-2 hafta kadar küçük patlamalar yaşarken, son büyük patlamanın ise 1922'de yaşandığı belirtildi.

Yaklaşık 3.330 metre yüksekliğinde (10.926 fit) yükselen Etna Dağı, dünyanın en aktif volkanlarından biri olduğu biliniyor.