İtalya'da yanardağ patladı. Uçuşlar iptal edildi

Avrupa'nın en ünlü yanardağı olan Etna, faaliyete geçti. Havaalanını kalın bir kül tabakası kapladığından dolayı uçuşlar iptal oldu.

İtalya'da yanardağ patladı. Uçuşlar iptal edildi

Editör: Ersoy Özdem

Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna Yanardağı'nın şehri kalın bir kül tabakasıyla kaplamasının ardından Pazar günü Sicilya'nın Catania havaalanında uçuşlar askıya alındı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'ne (INGV) göre, küller pist boyunca ve Catania şehrinin yanı sıra Etna Dağı'nın yamaçlarındaki bir kasabanın üzerine yağdı.

Patlamadan sonra çekilen fotoğraf ve videolarda, yanardağdan yükselen ve gökyüzünü kaplayan devasa bir kül bulutu görülüyor. Kül bulutlarının arabaları ve evleri de sardığı görüldü.

Catania havaalanı, kül yağışı nedeniyle uçuş operasyonlarının geçici olarak askıya alındığını söyledi.

Havaalanı yetkilileri, durumu yakından izlediklerini ve koşullar izin verdiğinde uçuşlara devam edeceklerini söyledi.

İtalyan haber ajansı ANSA, Adrano ve Biancavilla kasabalarındaki insanların Pazar günü yanardağdan çıkan yüksek patlama sesleri duyduklarını bildirdi.

En son 2021 yılında aktifleşen yanardağ 1-2 hafta kadar küçük patlamalar yaşarken, son büyük patlamanın ise 1922'de yaşandığı belirtildi.

Yaklaşık 3.330 metre yüksekliğinde (10.926 fit) yükselen Etna Dağı, dünyanın en aktif volkanlarından biri olduğu biliniyor.

screenshot-1.png

screenshot-2-001.png

screenshot-3.png

screenshot-5.png

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Trabzonlu ailenin heyelan korkusu Güncel
Trabzonlu ailenin heyelan korkusu
Evlilik beklerken ayrılık haberi gelmişti! Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı Magazin
Evlilik beklerken ayrılık haberi gelmişti! Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı
Afganlar ve Pakistanlılar Türkiye’ye gelmeden Turkish boy ve Turkish child arıyorlar.Çocuklarımız bu adamların yanında büyüyecek Güncel
Afganlar ve Pakistanlılar Türkiye’ye gelmeden Turkish boy ve Turkish child arıyorlar.Çocuklarımız bu adamların yanında büyüyecek
Mecliste Hizbullah'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı PFDK'ye sevk edilince Fatih Altaylı isyan etti Spor
Mecliste Hizbullah'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı PFDK'ye sevk edilince Fatih Altaylı isyan etti
Baking makyaj nedir Sağlık
Baking makyaj nedir
Yaz yaklaşıyor. Selüliti olanlar dikkat. Bu yiyeceklerden uzan durun Sağlık
Yaz yaklaşıyor. Selüliti olanlar dikkat. Bu yiyeceklerden uzan durun
Havuzdaki tehlike Sağlık
Havuzdaki tehlike