3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu. İtalyanlar yazdı

Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu. İtalyanlar yazdı

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda İtalya'ya transfer olacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 22:59
Takip Et

İtalyan basınında Ferdi Kadıoğlu iddiası

Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu. İtalyanlar yazdı
+
Aa
-

Fenerbahçe'nin bu sezon en başarılı oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce de Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olduğu belirtilen Ferdi'ye son olarak da İtalya'nın Inter kulübünün talip olduğu ileri sürüldü.

İtalyan basınında çıkan habere göre Inter, Ferdi'ye transfer döneminin başlamasıyla birlikte imza attıracak.

Hollandalı sağ beki Denzel Dumfries'i sezon sonunda Premier Lig'e satacağı belirtilen Inter'in yerini Ferdi Kadıoğlu ile doldurmayı kararlaştırdığı haberde yer aldı.

Inter'in sezon bitmeden Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı da belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
3
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
4
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
5
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
6
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
7
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Zafer Turan Eyüpspor'dan umutlu
﻿Zafer Turan Eyüpspor'dan umutlu
﻿Zafer Turan Eyüpspor'dan umutlu
﻿Çöpün yanında poşet içerisinde parçalanmış bir bebek cesedi bulundu
﻿Çöpün yanında poşet içerisinde parçalanmış bir bebek cesedi bulundu
﻿Çöpün yanında poşet içerisinde parçalanmış bir bebek cesedi bulundu
﻿Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
﻿Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
﻿Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
﻿Maltepe sahilde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿Maltepe sahilde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿Maltepe sahilde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.