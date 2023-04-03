Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu. İtalyanlar yazdı

Fenerbahçe'nin bu sezon en başarılı oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce de Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olduğu belirtilen Ferdi'ye son olarak da İtalya'nın Inter kulübünün talip olduğu ileri sürüldü.

İtalyan basınında çıkan habere göre Inter, Ferdi'ye transfer döneminin başlamasıyla birlikte imza attıracak.

Hollandalı sağ beki Denzel Dumfries'i sezon sonunda Premier Lig'e satacağı belirtilen Inter'in yerini Ferdi Kadıoğlu ile doldurmayı kararlaştırdığı haberde yer aldı.

Inter'in sezon bitmeden Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı da belirtildi.