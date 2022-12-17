Lazio Teknik Direktörü Süper Lig oyuncusunu resmen istedi

Başarılı teknik adam, "Türk oyunculardan hangisini Lazio'da görmek isterdiniz?" sorusuna "Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendim." yanıtı verdi.

İtalyan basını da Immobile'nin yanına arayışta olan Lazio için Barış Alper Yılmaz'ın iyi bir alternatif olabileceği vurgulandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR? NEREDE OYNUYOR?

23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Rize Özel İdarespor'da başladı. Ardından Ankara Demirspor'a transfer oldu. 2021 tarihinde ise Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında Galatasaray'a geldi.

Bu sezon, Rezerv Lig de dahil 12 karşılaşmada forma giyen Barış Alper, 5 gol atarken 5 de asist yaptı. 22 yaşındaki sol kanat, A Milli Futbol Takımı'nda ise 2 kez forma giydi. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...

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