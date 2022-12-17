Galatasaray'ın istediği Milli yıldız İtalya'dan ayrılmak istiyor

Sadece Galatasaray'ın değil diğer Türk devlerinin de yıllardır kadrosuna katmaya çalıştığı Mert Müldür, İtalya'dan ayrılmak için artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Sassuolo'da süre alamadığı için mutsuz olan ve A Milli Takım 'da da formasını Zeki Çelik'e tamamen kaptıran 23 yaşındaki futbolcu, düzenli olarak forma giymek istiyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle de gözden düşen Mert, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada fiziksel açıdan toparlanma fırsatı buldu.