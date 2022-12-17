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Galatasaray Fransa'dan gelecek habere kilitlendi

Galatasaray'da scout ekibinin radarına takılan ve bir süredir mercek altında olan Branco van den Boomen için resmi görüşmeler başladı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 11:27
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Galatasaray teklifini yaptı, beklemeye geçti. Gözler Fransızlarda

Galatasaray Fransa'dan gelecek habere kilitlendi
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Toulouse'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için dün ilk temas kuruldu. Galatasaray ile Toulouse arasında oynanan karşılaşmadan önce ve sonra iki kulübün idarecileri bir araya geldiler.
Aslan aynı zamanda oyuncunun menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Boomen'in kontratı sezon sonunda bitiyor. Kısa süre içerisinde net bir karar verilecek.
Galatasaray hem Sergio Oliveira hem de Lucas Torreira'nın yerine oynayabilen Branco van den Boomen için Toulouse ile uygun bir bonservis bedeline anlaşabilirse oyuncu devre arasında sarı-kırmızılı saflara katılacak

Aksi halde sezon sonu bonservissiz olarak Cimbom'un yolunu tutacak. Ancak Aslan bu transfer döneminde defansif bir orta saha almayı düşünüyor. Willem II'den Ajax alt yapısına transfer olan ve ana eğitimini burada alan 27 yaşındaki futbolcu Heerenveeen, FC Eindhoven ve De Graafschap maceralarının ardından Toulouse'a gelmişti.
Branco van den Boomen kariyeri boyunca 325 maça çıktı. 53 defa fileleri havalandırırken 78 de asist yaptı. Oynadığı bölgeye göre skora ciddi manada etki eden tecrübeli futbolcu 47 sarı kart gördü. 2 defa kırmızı kartla cezalandırıldı.
Aslan'ın renklerine bağlamayı hedeflediği Branco van den Boomen aynı zamanda 'kemik' gibi bir oyuncu. Adeta sakatlık nedir bilmiyor. 27 yaşına kadar sadece 2 defa sakatlandı. Toplamda 7 karşılaşmada forma giyemedi. 

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