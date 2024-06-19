İtfaiye ekipleri mahalleyi yanmaktan kurtardı

Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Balıkköy Mahallesi’nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın büyüyerek yandaki diğer eve sıçrarkeni ihbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sek edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler söndürülürken, yangında 2 ev ve 1 adet saman damında hasar meydana geldi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.