İtfaiye ekipleri yaşlı adamı alevlerin içinden son anda çıkardı

Kaynak: İHA
İtfaiye ekipleri yaşlı adamı alevlerin içinden son anda çıkardı
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri evde yalnız başına yaşayan 70 yaşındaki adam itfaiye ekipleri alevlerin içinden son anda kurtardı.

Olay, Alaşehir ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki H.K. banyoda olduğu sırada kendisine ait tek katlı müstakil evin odasından alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

aw100442-01.jpgİTFAİYE EKİPLERİ SON ANDA KURTARDI

İtfaiye ekipleri evde olduğunu öğrendikleri yaşlı adamı alevlerin arasından son anda çıkararak ölümden kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.K. hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi.

aw100442-02.jpgEkipler tarafından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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