'İtiraf ediyorum' diyerek anlattı. Ahmet Çakar'dan Galatasaray açıklaması

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Manchester United maçından sonra çarpıcı bir itirafta bulundu.

Çakar, BTV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Old Trafford'da Galatasaray, Manchester United'ın anasını ağlattı. Hoca kötüymüş, futbolcusu kötüymüş geçin bunları. Kalecisine 70 milyon Euro verdiler. Transfere de 200 milyon euro harcadılar.

- Zaha için ne zaman oynayacak, Ndombele çok fazla kilolu, Sanchez ne zaman oynayacak demiştim. Galatasaraylı futbolcular bana sahada cevap vermiştir. Yanıldığımı itiraf ediyorum.

- Büyük futbol mucizesi olmazsa Galatasaray bu gruptan çıkar. En kötü 3.olup Avrupa Ligi'ne gider.

- Futbolcuları, Okan Buruk'u, Erden Timur'u, Dursun Özbek'i hepsini tebrik ediyorum. Sportif başarı bir yana Avrupa'dan gelirleri de çok artacak.