'İtiraf ediyorum' diyerek anlattı. Ahmet Çakar'dan Galatasaray açıklaması

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Manchester United galibiyetini değerlendirirken çarpıcı itiraflarda bulundu.

'İtiraf ediyorum' diyerek anlattı. Ahmet Çakar'dan Galatasaray açıklaması

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Manchester United maçından sonra çarpıcı bir itirafta bulundu.

Çakar, BTV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Old Trafford'da Galatasaray, Manchester United'ın anasını ağlattı. Hoca kötüymüş, futbolcusu kötüymüş geçin bunları. Kalecisine 70 milyon Euro verdiler. Transfere de 200 milyon euro harcadılar.

- Zaha için ne zaman oynayacak, Ndombele çok fazla kilolu, Sanchez ne zaman oynayacak demiştim. Galatasaraylı futbolcular bana sahada cevap vermiştir. Yanıldığımı itiraf ediyorum.

- Büyük futbol mucizesi olmazsa Galatasaray bu gruptan çıkar. En kötü 3.olup Avrupa Ligi'ne gider.

- Futbolcuları, Okan Buruk'u, Erden Timur'u, Dursun Özbek'i hepsini tebrik ediyorum. Sportif başarı bir yana Avrupa'dan gelirleri de çok artacak.

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