Ivan Toney'ye yasa dışı bahisten men cezası! Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da oynayan Ivan Toney'ye, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 8 ay men cezası verildi.

Ivan Toney'ye yasa dışı bahisten men cezası! Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihleri arasında bahis yönetmeliğine aykırı eylemleri tespit edilen ve bunları itiraf eden 27 yaşındaki İngiliz santrforun, 8 ay men ve 50 bin sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Bu sezon ligde attığı 20 golle takımının puan cetvelinde 9. sırada yer almasında en önemli etken olarak gösterilen ve İngiltere Milli Takımı'na çağrılarak 26 Mart'ta ilk kez bir maçta görev alan Jamaika asıllı oyuncu, cezasının dördüncü ayından itibaren antrenmanlara çıkabilecek.

Ivan Toney, sahalara 17 Ocak 2024 tarihinden itibaren dönebilecek. (AA)

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