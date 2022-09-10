Yılın ilk mango hasadını Ivana Sert yaptı

Alanya ve Gazipaşa’da yılın ilk mango hasadı gerçekleşti.

Gazipaşa ilçesinde yapılan hasada moda tasarımcısı Ivana Sert de katılarak ağaçlardan meyve topladı. Mango ağacından topladığı meyvenin tadına bakan Sert, ürünlerin lezzetinden övgü ile bahsetti.

Mangoyu çok sevdiğini ve tükettiğini söyleyen Ivana Sert, "Her yönden faydası var. Aç kaldığınız zamanlarda bir mango yemek doyurucu olur. Şu anda ilk defa mango ağacını görme fırsatım oldu. Türkiye de artık mango üretiyor. Mutluyum bu konuda, çünkü eskiden sadece tropikal bölgelerde mango tüketiyorduk. Şu anda kendi ülkemizde üretim yapılıyor.” dedi.