İYİ Parti Adana adayı Ayyüce Türkeş. 'Adana'ya Zeydan belediyeciliği değil 'İYİ' belediyecilik lazım'

Gökberk Gök Adana / YENİÇAĞ

İYİ Parti’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş, seçim çalışmalarını İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile birlikte sürdürdü.

“İHMAL EDİLEN TÜM ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ”

Türkeş ve Dervişoğlu, Ceyhan ilçesinde coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Adapınar Mahallesinde seçmenle buluşan Türkeş, üreticilere kırsal kalkınma projelerini anlattı.

Türkeş, burada yaptığı konuşmada,“31 Mart’tan sonra ihmal edilen tüm çiftçilerimizin belediyenin tüm imkanlarıyla yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Türkeş, daha sonra şehrin en büyük ilçelerinden Yüreğir’e de geçerek burada vatandaşlarla buluştu. Halkın yoğun teveccüh gösterdiği Türkeş, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Adana’nın tarım, sanayi ve turizmde ülkenin en önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirten Türkeş, şehrin potansiyelinin iyi kullanılmadığını ve her geçen gün değer kaybettiğini söyledi.

“ADANA'YA ZEYDAN BELEDİYECİLİĞİ DEĞİL, ‘İYİ’ BELEDİYECİLİK LAZIM DİYORUZ”

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı, 'Adana Adana olalı böyle hizmet görmedi' açıklamaları üzerinden sert sözlerle eleştiren Türkeş, “Bazıları yazıyor ya, Adana, Adana olanı böyle hizmet görmedi diye. Ben de diyorum ki Adana, Adana olanı böyle rezalet görmedi. Adana'ya Zeydan Belediyeciliği değil, ‘İYİ’ belediyecilik lazım diyoruz. İyi belediyeciliği de biz yaparız. Bizim gibi iyi insanlar, iyi kadrolar yapabilir diyorum. Biz hizmet etme aşkıyla yola çıktık. Beni milletvekili olarak meclise gönderen halkım, inanıyorum ki başkanlık için de bana yetki verecek. Benim tek derdim Adana'ya, Adanalılara hizmet etmek. Adana'yı Türkiye'nin en iyi şehirlerden biri yapacağım” ifadelerini kullandı.

“BU ŞEHRİ TEK YÜREK HEP BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ “

Adana’nın kaybedecek bir günü bile kalmadığının altını çizen Ayyüce Türkeş, “Biz hazırız. Adanalılarla birlikte biz bu şehri kurtaracağız. Çünkü Adana'nın insan kaynakları çok kuvvetli. Sadece bu kaynakları koordine edecek ve onları sahada organize edecek bir başkana ihtiyaçları var. O başkanın da ben olduğuma inanıyorum. Bu şehri tek yürek olarak hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

TRAFİĞE VE ALTYAPIYA ÇÖZÜM BULUNACAK

Şehrin sorunlarını çok iyi bildiğini ve projelerinin hazır olduğunu kaydeden Ayyüce Türkeş, doğru hamlelerle şehrin Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü olacağına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Artık yolları yapacağız. Trafiğe çözüm bulacağız. Altyapıya çözüm bulacağız demeye utanıyorum ama bunları yapmak zorundayız. Bunları da ivedilikle yapacağız. Bunlarla ilgili de hazırlıklarımız tamam. Sadece doğru planlama yapacağız ve doğru insanlara görev vereceğiz. Adana üreten, gelişen ve gıpta ile bakılan bir büyükşehir olacak. Adana’da deniz olduğunu bilmeyen vatandaşlarımız var. Adana'nın yaylalarını bilmeyen o kadar çok insanımız var ki. Bu zenginliklerimizin hepsini tanıtacağız. Adana, güzel ülkemizin dünyaya açılan penceresi olacak. Doğru hamlelerle, Adana ayağa kalkacak.”