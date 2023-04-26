İYİ Parti Adana’da iktidar ateşini yaktı

İYİ Parti Adana İl Başkanlığı öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında tüm ilçelerde Milletvekili Adayları eş zamanlı sahaya indi.

İYİ Parti Adana’da iktidar ateşini yaktı

Editör: Osmancan Erok

İYİ Parti Adana Milletvekili Adayı Bilal Bilici, bugün memleketi Ceyhan’da hemşerileriyle bir araya geldi.

whatsapp-image-2023-04-26-at-15-47-56-2.jpeg

Her yaştan vatandaş tarafından ilgi ile karşılanan programda halkın dertleri dinlendi. Ceyhan Ziraat Odası, Ceyhan Ticaret Odası ve STK ziyaretlerinin ardından köylerde ziyaretler gerçekleştirildi.

whatsapp-image-2023-04-26-at-15-47-56.jpegSeçmenlere yaptığı konuşmada Bilal Bilici; “Adanamız’ın sorunlarının farkındayız. Ceyhanımız’ın sorunlarının farkındayız. Her şeyden önemlisi gençlerimizin sorunlarının farkındayız. Seçime kadar gidilmedik köy, sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız.

whatsapp-image-2023-04-26-at-15-47-55-1.jpeg

Seçimden sonra ise sizlerin helal oylarıyla buluşacağımız İYİ Parti İktidarı’nda buna devam edeceğiz. Hemşerilerime ve memleketime hizmet etme sorumluluğuyla bugün burada bulunmaktayım ve gerek Adana’ya gerek ise Ceyhan’a getireceğimiz hizmetler neticesinde bütün sorunları çözmek niyetindeyiz.

whatsapp-image-2023-04-26-at-15-47-55.jpeg

Ceyhan’ı ve gençleri TBMM’de en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzının fiyatı dudak uçuklattı Magazin
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzının fiyatı dudak uçuklattı
İran ABD’yi tazminata mahkum etti. 2017’deki saldırıdan sorumlu tuttu Dünya
İran ABD’yi tazminata mahkum etti. 2017’deki saldırıdan sorumlu tuttu
Kanser önleyen kuru meyveler hangileri? Şifalı Bitkiler
Kanser önleyen kuru meyveler hangileri?
Keçi vuranlara rekor ceza Güncel
Keçi vuranlara rekor ceza
Google yıllardır beklenen özelliğe kavuşuyor. Yeni cihaza geçişte kolaylık olacak Teknoloji - Otomotiv
Google yıllardır beklenen özelliğe kavuşuyor. Yeni cihaza geçişte kolaylık olacak
YouTube Twitter Instagram ve Facebook için katı kurallar yolda Teknoloji - Otomotiv
YouTube Twitter Instagram ve Facebook için katı kurallar yolda
Üzüm Suyu kalp dostu Şifalı Bitkiler
Üzüm Suyu kalp dostu