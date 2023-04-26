İYİ Parti Adana’da iktidar ateşini yaktı

Editör: Osmancan Erok

İYİ Parti Adana Milletvekili Adayı Bilal Bilici, bugün memleketi Ceyhan’da hemşerileriyle bir araya geldi.

Her yaştan vatandaş tarafından ilgi ile karşılanan programda halkın dertleri dinlendi. Ceyhan Ziraat Odası, Ceyhan Ticaret Odası ve STK ziyaretlerinin ardından köylerde ziyaretler gerçekleştirildi.

Seçmenlere yaptığı konuşmada Bilal Bilici; “Adanamız’ın sorunlarının farkındayız. Ceyhanımız’ın sorunlarının farkındayız. Her şeyden önemlisi gençlerimizin sorunlarının farkındayız. Seçime kadar gidilmedik köy, sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız.

Seçimden sonra ise sizlerin helal oylarıyla buluşacağımız İYİ Parti İktidarı’nda buna devam edeceğiz. Hemşerilerime ve memleketime hizmet etme sorumluluğuyla bugün burada bulunmaktayım ve gerek Adana’ya gerek ise Ceyhan’a getireceğimiz hizmetler neticesinde bütün sorunları çözmek niyetindeyiz.

Ceyhan’ı ve gençleri TBMM’de en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.