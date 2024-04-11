İYİ Parti Genel Başkan Adayı Akalın'dan flaş kongre çıkışı. 'Kongreyi erteletmek Erdoğan'ın geleceğine hizmettir'

Yerel seçimlerde aldığı büyük hezimetin ardından olağanüstü kongre sürecine giren İYİ Parti'de gündeme yön veren gelişmeler yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'in İYİ Parti'nin başında kalması yönündeki ifadelerine Koray Aydın'ın ardından bir tepki de genel başkan adaylarından Mehmet Tolga Akalın'dan geldi.

"ÇEKİN ELİNİZİ PARTİMİZDEN"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Akalın, "İYİ Parti'yi Erdoğan’ın politik hırslarının arka bahçesi yaptırtmayacağımız hususundaki kararlılığımızı bir daha açık ve en net şekilde ifade ediyoruz." diyerek başladığı paylaşımında, "Çekin elinizi partimizden" diyerek seslendi.

"KONGREYİ ERTELETMEK ERDOĞAN'IN GELECEĞİNE HİZMETTİR"

Akalın, "Kongreyi erteletme teşebbüsleri partimizi büyük fedakarlıklarla kuran cesur ve iyi insanların iradesinden korkmak ve onlara hakaret niteliğindedir." derken, sözlerini "Erdoğan’ın geleceğine hizmet etme teşebbüsü olduğuna inandığımız bu girişim, tarih boyunca anılacak Gemerek ve Tosya mahkemelerinden daha fazla utanç yaşatmaktan öteye gitmeyecektir." diyerek sürdürdü.

Akalın açıklamasının devamında, "Ben ki kongrenin baskın seçim olmasına karşı çıkmış, makul bir tarihte yapılmasını talep etmiş kişiyim. Ancak artık ok yaydan çıkmış, adaylıklar ilan edilmiş, taraflar ve taraftarlar kendini göstermiştir. Bu saatten sonra yapılacak bir erteleme demokratik geleneklere uymayacağı gibi, toplum gözünde partimizin saygınlığını da yok edecektir. Böyle bir süreç ve karara imza atanlar tarih, millet ve partimiz nezdinde de affedilmeyecektir." dedi.

Akalın'ın açıklamasının tam metni şu şekilde;

"İYİ Parti'yi Erdoğan’ın politik hırslarının arka bahçesi yaptırtmayacağımız hususundaki kararlılığımızı bir daha açık ve en net şekilde ifade ediyoruz.

Çekin elinizi partimizden.

Kongreyi erteletme teşebbüsleri partimizi büyük fedakarlıklarla kuran cesur ve iyi insanların iradesinden korkmak ve onlara hakaret niteliğindedir. Erdoğan’ın geleceğine hizmet etme teşebbüsü olduğuna inandığımız bu girişim, tarih boyunca anılacak Gemerek ve Tosya mahkemelerinden daha fazla utanç yaşatmaktan öteye gitmeyecektir.

Ben ki kongrenin baskın seçim olmasına karşı çıkmış, makul bir tarihte yapılmasını talep etmiş kişiyim. Ancak artık ok yaydan çıkmış, adaylıklar ilan edilmiş, taraflar ve taraftarlar kendini göstermiştir. Bu saatten sonra yapılacak bir erteleme demokratik geleneklere uymayacağı gibi, toplum gözünde partimizin saygınlığını da yok edecektir.

Böyle bir süreç ve karara imza atanlar tarih, millet ve partimiz nezdinde de affedilmeyecektir."