Yeniden Refah’tan İYİ Parti'ye ‘Bahçeli’ şakası: Bahçeli emir buyurdu; Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Yeniden Refah’tan İYİ Parti'ye ‘Bahçeli’ şakası: Bahçeli emir buyurdu; Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?
Yeniden Refah Partisi heyeti, bayramlaşmak için gelen parti heyetlerini kabul etti. İYİ Parti heyetinin ziyaretinde Genel Başkan Meral Akşener’e MHP lideri Devlet Bahçeli’den gelen ‘partinin başında kal’ çağrısının hatırlatılması dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi (YRP) heyeti, bayramlaşmak için gelen parti heyetlerini kabul etti.

İYİ Parti heyetinin ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu, “İYİ Parti ailesi olarak tüm camianızın, başta sayın Genel Başkanınız olmak üzere bayramınızı kutluyoruz” dedi.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu espriyle, “Başkanım, Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?” diye sordu.

Sucu’nun yanıtı ise, “Meral Hanım aday olmadı biliyorsunuz” oldu.

Esprisine devam eden Uğurlu, “Ama Sayın Bahçeli ‘Partinin başına geç’ dedi. Devleti Bahçeli yönetmiyor mu? Emir buyurdu, ne yapacaksınız? Tayyip Bey 'Gitme' diyor. Talimatı hep Devlet Bey veriyor.” ifadelerini kullandı.

YRP'den İYİ Parti'ye Bahçeli şakası: Bahçeli emir buyurdu; Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?

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