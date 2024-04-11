İYİ Parti kurucusu ve 27. dönem milletvekili Ahmet Çelik: Bahçeli İYİ Parti yüzde 1'in de altına düşsün diye Akşener'e kal çağrısı yaptı

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İYİ Parti kurucusu ve 27. dönem milletvekili Ahmet Çelik: Bahçeli İYİ Parti yüzde 1'in de altına düşsün diye Akşener'e kal çağrısı yaptı
İYİ Parti kurucusu ve 27. dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı partinin başında kal çağrısı hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Olağanüstü kongreye sürecindeki İYİ Parti'de dikkat çeken gelişmeler yaşanırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yönelik yaptığı çağrı gündeme oturdu. Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Partinin başında kal" çağrısı yeni tartışmaları da beraberinde getirirken, İYİ Parti kurucusu ve 27. dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'ten gündem yaratacak bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirmede bulunan Çelik, "Sayın Dr. Devlet Bahçeli; İYİ Parti’nin son seçimde yüzde 3.7’lere inen oy oranını, yüzde 1’in de altına çekmesi için Sayın Meral Akşener’e bu çağrıda bulunmuştur. Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin, rakip gördüğü İYİ Parti’ye bu çağrıyı yapması çok doğaldır… Sayın Cumhurbaşkanının da aynı görüşe katıldığına eminim." dedi.

"İYİ PARTİLİLER BU SÜRECİN FARKINDA"

Çelik, eğitimli, analiz kabiliyeti olan insanlardan oluşan İYİ Parti kurucuları, teşkilatları, delegasyonu ve seçmeninin bu sürecin farkında olduğunu belirtti. Açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Dr. Devlet Bahçeli;
İYİ Parti, milliyetçi ve Atatürkçü seçmenin toplanma merkezi olacağı için Sayın Meral Akşener’e yaptığınız 'kal' çağrınızın da ne anlama geldiğinin de çok iyi farkındayız…
27 nisanda yapacağımız kongrede seçeceğimiz genel başkan ve kadrosuyla iktidar yürüyüşümüz başlayacak. Başta AKP ve MHP seçmeni olmak üzere ülke seçmeninin tamamını kucaklayacak partimiz iktidar alternatifi olacaktır. İYİ Parti’nin, yapılacak ilk seçimde de AKP ve MHP seçmeninden alacağı oylarla iktidar hedefini gerçekleştireceğinden eminiz."

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