Akşener’e bir kurultay çağrısı da Destici’den

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde partililerle bayramlaştı.

Destici, bayramlaşma töreninde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasına ilişkin gazetecğlerin sorusuna yanıt verdi.

“SİYASİ AHLAKA YA DA VEFAYA NE KADAR UYGUNDUR BİLMİYORUM”

İYİ Parti'de adaylığını açıklayan isimleri eleştiren Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Akşener, seçimden önce verdiği sözü tuttuğunu gösteriyor, bunun için de aday olmayacağını söylüyor ama ben şunu beklerim, onunla birlikte yola çıkan, onu lider olarak kabul edenler, 'Aday olmayacağım' denildiğinde hemen bir fırsat önüne gelmiş gibi adaylık açıklamaları... Bunlar siyasi ahlaka ya da siyasette vefaya ne kadar uygundur bilmiyorum. Halbuki o kadrolara düşen, 'Siz söz verdiniz aday olmuyorsunuz ama biz sizi bırakmıyoruz ve sizin tekrar aday olmanızı istiyoruz' denmesidir."

“KURUCU LİDERLER HAYATTAYKEN PARTİLERİNİ BIRAKIRLARSA O PARTİNİN YOLUNA DEVAM ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Destici, sözlerine, "Türkiye'de kurucu liderler hayattayken partilerini bırakırlarsa o partinin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi ya da birliğini beraberliğini koruyarak yoluna devam etmesi mümkün değildir" ifadeleriyle devam etti.

“PARTİ DELEGELERİ AKŞENER'İ ADAY GÖSTEREBİLİR”

İYİ Parti ve Akşener’in genel seçimlerden sonra kendisine bir yol çizdiğini belirten Destici, parti delegelerinin Akşener'i aday gösterebileceği ve Akşener'in de tabanın bu talebine duyarsız kalamayacağı görüşünü paylaştı.