İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın 'Erdoğan'a bir daha parti kaptırmayacağız' 'İYİ Parti Akşener'den büyüktür'

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yrd. ve Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın Halk TV'de Gündem Özel programında Barış Terkoğlu ve Kürşad Oğuz'un konuğu oldu.

Tolga Akalın, başta MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve genel başkan adaylarına yaptığı çağrı olmak üzere çok sayıda konuda açıklamalarda bulundu.

Akalın, 2016 yılında MHP içinde ayrışmanın yaşandığı kongrede yaşananlar hakkında da dikkat çekici cümleler kullandı.

"BU SEVİYEDE BİR TAVSİYEYE, TELKİNE İHTİYACIMIZ YOK"

Bahçeli'nin açıklamaları hakkında konuşan Akalın, "Bu seviyede bir tavsiyeye, telkine ihtiyacımız yok" ifadelerini kullanırken şu sözleri kullandı:

"Bu yaklaşım konvansiyonel siyaset anlayışının temel yaklaşımı ama yeni dönem bu konvansiyonel siyasetçilerinin de değişeceği bir dönem.

İYİ Parti hareketinin kendi kaderini gerçekleştirme hakkına tecavüz kastı olarak görüyorum.

Bizim bu seviyede bir tavsiyeye telkine ihtiyacımız yok. Çünkü Türkiye siyasetinde merkez boşaltıp kendini merkeze ikame eden ve demokratik yeni bir milliyetçilik dönemini demokratik milliyetçiliği açan ve bunu da MHP içinde siyaset tarihi gördüğün en muazzam politik mücadelelerden biriyle yapan ve yaptığı mücadelede elde ettiği haklar elinden alındığı için, MHP içindeki hakları, Erdoğan’ın yargı üzerinden mücadelesi sonucunda elinden alındığı için parti kurmak zorunda kalan bir hareketiz biz."

"HAREKETİN ANA OMURGASI YÖNETİMDEN UZAKLAŞTIRILDI"

hareketin ana omurgasını parti yönetiminden uzaklaştırıldığını belirten Akalın, sadece milliyetçi gelenekten gelenlerin değil, sosyal demokrat gelenekten gelen isimlerin de yönetimden dışlandığını belirtti.

"Sağdan sola her fraksiyondan insan Ak Parti'de yer bulmasına rağmen tabanda 'başkalaşma' kaygısı olmadı. Çünkü ana kadro, karar verici unsur kendisiyle özdeşik unsurdu.

Ak Parti tabanı 'Reisin bir bildiği var' diyebildi ama İYİ Parti tabanı 'Ablanın bir bildiği var' diyemedi.

Sebebi ana omurganın korunmaması, değişimi onun yönetmemesi. Merkez kadroda hızlı bir değişim yaptığınızda taban tasarruflara şüpheyle bakmaya başladı."

"İYİ PARTİ AKŞENER'DEN BÜYÜKTÜR"

Meral Akşener'in başkanlıktan ayrılması durumunda İYİ Parti'nin dağılacağı iddialarına da yanıt veren Akalın, "'Efendim siz giderseniz parti yok olur.’ diyen bir grup var. Bunların bir kısmı çok samimi, bir kısmının da gizli öznesi ‘siz giderseniz biz yok oluruz’

Bizim tanıdığımız, siyasi hareketimizin lideri olan Meral Akşener verdiği sözden asla dönen bir insan değildir. İYİ Parti büyüktür Akşener."

"ERDOĞAN'A BİR DAHA PARTİ KAPTIRMAYACAĞIZ"

2016 yılındaki MHP kongresini hatırlatan Akalın, 'Erdoğan'a bir daha parti kaptırmayacağız' sözlerini tekrarladı.