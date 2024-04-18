İYİ Parti Genel Başkan adayı Koray Aydın Saat 20.30'da TV 100'de

İYİ Parti Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Ankara Milletvekili Koray Aydın bu akşam TV 100 kanalında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

SAAT 20.30'DA TV 100'DE

Saat 20.30'da başlayacak programda gazeteciler Kübra Par ve Erdoğan Aktaş, Koray Aydın'ın İYİ Parti Kurultay sürecine ve genel başkanlık adaylığına dair fikir ve görüşlerini soracak.

NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerde beklediği sonucu alamayan İYİ Parti'de olağan üstü kurultay kararı alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmayacağını açıkladığı kurultay için 27 Nisan 2024 tarihi belirlendi.

İYİ Parti'de şu ana kadar İYİ Parti Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın genel başkanlığa adaylığını açıkladı.