﻿İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık milletvekilliği adaylığı için istifa etti

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken adaylık için istifa haberleri de gelmeye başladı.

İYİ Parti'nin İBB’deki en etkili meclis üyelerinden Ali Kıdık da aday adaylığına hazırlanıyor

ALİ KIDIK İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

İYİ Partili Ali Kıdık Türk Hava Yolları’ndaki (THY) istifaları ve Atatürk Havalimam'ndaki yıkımı kamuoyunun gündemine taşıyan Kıdık, 16 Kasım 2022'de silahlı saldırıya uğramıştı.

Bugün İBB Meclisi’nde bir konuşma yapan Ali Kıdık milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ali Kıdık konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın başkan değerli meclis üyeleri,

Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli İstanbullular…

Yaklaşık dört yıldır bu çatı altında görev yapıyoruz. Eminim ki hepimiz bu şehrin her sorununa çözüm bulmak amacıyla bu sıralarda oturuyoruz.

Bu meclis ülkemizi idare eden birçok siyasetçinin okuludur. Bu sıralardan bugün devletimizi idare eden sayın cumhurbaşkanı geçti, bakanlar geçti, milletvekilleri geçti.

Bu okul bana da çok şey öğretti.

Siyaset çoğu zaman milletin derdinde derman olmak, çoğu zaman ise duygularına tercüman olmaktır.

Hepimiz değişik siyasi görüşlerimiz olsa bile aslında amacımız bu memlekete hizmet etmektir.

Tüm meclis üyelerimize bu gözle bakıyorum.

Evet, hata yapabiliriz, evet kırıcı olabiliriz, evet birbirimizin görüşlerini beğenmeyebiliriz.

Ama sonuçta temsil ettiğimiz makamlarını, mevkilerin hakkını vermek için çaba harcarız.

Bu sıralar bize baki değil.

Elbet hepimiz birer birer bırakıp gideceğiz.

Bu mikrofonlardan çok kez ifade ettiğim gibi ben bir havacılık gazetecisiyim.

Havacılık benim hayatım. 54 yıllık ömrümün 33 yılını bu sektöre adamış birisi olarak havacılığın bir kanunu olmaması, halen kabotaj kanunları ile yönetilmesini doğru bulmadığım için, 100 binlerce çalışanı bulunan havacılık sektörünün bir kanunu olması için yüce meclisimizde çalışma yapmak istiyorum.

Sayın Genel Başkanım Meral Akşener’in uygun görmesi halinde bundan sonraki siyasetimi milletvekili olarak devam ettirmek üzere bugün itibari ile meclis üyeliğinden istifa ediyorum.

Tabi huzurlarınızda meclis üyesi olmamı ve tecrübe edinmemi sağlayan sayın Genel Başkanım Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.

Diğer yandan uyum içinde çalıştığımız Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na, tecrübelerinden faydalandığım tüm meclis üyesi ve grup başkanlarına teşekkür ediyorum.

Bir kocaman teşekkürü de kendi grubuma yapmak isterim. Biz 11 kişilik dev bir kadroyuz. Bu kadro gelecekte ülke yönetiminde önemli görevleri ifa edecekler. Bundan zerre şüphem yok.

Bu sebeple omuz omuza vererek çalıştığımız dört yılın sonunda çıkmış olduğum bu kutsal yolda sonsuz destekleri için kendilerine minnettarım.

Hepiniz hakkınızı helal edin. Saygılarımla…

Ali Kıdık kimdir?

1968 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çanaklı ‘ da, lise öğrenimini Bakırköy Ticaret Lisesi‘nde tamamladı. Lisans eğitimini yarıda bırakarak gazetecilik mesleğini seçti. 1989 yılında Günaydın Gazetesi‘nde mesleğe başladı. 1991 yılında havacılık sektörünü takip etmeye başladı. TGRT televizyonunda önemli projeler yaptı. 1995 yılında kendi yayın yapım şirketini kurdu. Çok sayıda TV kanalında havacılık programları yaptı. “Airport TV” adlı kendi televizyonunu kurdu. Şu anda www.airporthaber.com adlı havacılık haber portalı sahibidir: