AKP’nin İstanbul mitingi için büyük iddia. Yılların havalimanı muhabiri İYİ Partili Ali Kıdık duyurdu

İYİ Partili Ali Kıdık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bugün gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" öncesinde dikkat çeken bir soruyu gündeme getirdi.

AKP’nin İstanbul mitingi için büyük iddia. Yılların havalimanı muhabiri İYİ Partili Ali Kıdık duyurdu

Editör: Ufuk Cingöz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bugün "Büyük İstanbul Mitingi" gerçekleştirilecek.

AKP İstanbul Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'nda yarın saat 16.00'da gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi"nde, AK Parti'nin İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşacak.

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AKP İstanbul mitingi için adeta 'seferberlik' ilan etti. İstanbul İl Başkanlığı miting rehberi yayımladı. Rehberden dikkat çeken ayrıntılardan birisi de 39 ilçeden 10 bin otobüsün miting alanına insan taşıyacak olması oldu.

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"ALAN DHMİ'NİN, ÜCRET ÖDENDİ Mİ?"

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek miting öncesinde İYİ Partili Ali Kıdık, kritik bir soruyu gündeme getirdi.

Kıdık, "BUGÜNÜN SORUSU! Atatürk Havalimanı uhdesinde yani DHMİ sorumluluğunda bulunan apronda bugün Ak Parti mitingi yapılacak. Aslında millet parkı dedikleri yer değil. Uçakların park ettiği alan. Şimdi soru şu; Ak Parti bu alanda miting yapmak için DHMİ’ye ücret ödedi mi?… ifadelerini kullandı.

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