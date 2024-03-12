İYİ Parti lideri Akşener Bolu'da

Ümit Başarır - Bolu / Yeniçağ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu’yu ziyaret etti. Gölyüzü Mahallesi’nde, Tavil Mehmet Paşa Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşla sohbet eden Akşener’e, İYİ Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Mansur Şen eşlik etti. Akşener’i, kalabalık bir İYİ Partili grup karşıladı.

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle;

"İNSANLARLA İLETİŞİMİ, DÜRÜSTLÜĞÜ ETKİLEMİŞ"

Bolu’da Mansur Başkanımıza yönelik bir teveccüh gördüm. Onun tutumu, daha evvel yaptığı hizmetler. Belediye başkan yardımcılığı yaptı bir dönemde. O dönemdeki tutumu, davranışları, insanlarla iletişimi, dürüstlüğü etkilemiş. En fazla da dikkatimi çeken o oldu. Kadınlar, biz arabada da el sallayarak gezdik. Kadınların, ilgili alakası iyiydi ve başörtülü, başı açık, genç, orta yaşlı hanımların, kadınların ilgisi, alakası vardı. Esnafın yine, benden çok ona… Yani tanıyorlar, biliyorlar ve el salladılar.

"BOLU'DA KUTUPLAŞMA SİYASETİNİN DIŞINA ÇIKILMIŞ"

Başa baş bir yarış geçecek gibi görünüyor. Benim gözlemim o. Şimdi bu epeyce bir adayın çıkıp, birbiriyle yarışması Boluluların lehinedir. Bu kutuplaşma siyasetinin dışına çıkılmış Bolu’da ben ona memnun oldum. Çünkü hizmetler üzerinden mücadele ediliyor, hizmetler, projeler üzerinden rekabet ediliyor. Birbirini kötülemek amaçlı değil. Dolayısıyla o kutup ziyareti, ittifak siyasetiyle, başka şehirlere baktığınız zaman, iki yumruk arasına sıkışıp kalıyor insanlar. Bunun Boluluların lehine olduğunu düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Gerçekten Bolu’ya iyi gelecek bir arkadaşımızdır. İnşallah Boluluların kalbine girmeyi başarabiliriz.