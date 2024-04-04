İYİ Parti Niğde Kurumsal Politikalar Başkanı Bozkurt partisinden istifa etti

Bozkurt'un istifası, Aralık ayındaki parti içi istifaların ardından geldi. Niğde Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde 9 bin 236 oy alan İYİ Parti, beklediği başarıyı elde edemediğini ifade ettiği açıklamasında Bozkurt, "Bu kadar mücadelenin karşılığı bu olmamalı. Emekler hiç oldu, millet kendi ittifakını kendi kurdu. Meral Hanım'a gereken cevabı vermiştir" dedi.

Bozkurt'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Tam 8 yıl önce ülkemizin kötü gidişatını durdurmak, gelecek nesillerimizin geleceğini ipotek altına alan tek adam rejimini sona erdirmek, Atatürk düşmanı AK Parti zihniyetini yok etmek, Atatürk’ü ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet var etmek için aktif siyasete başlamak zorunda kaldım. Ancak İYİ Parti'yi bir alternatif parti olarak kurduğumuzda sağcısıyla solcusuyla birlikte yola çıktığımız insanları yolda buldukça değişen, kuruluş değerlerini kaybeden, tutarsız davranışlar sergileyen, öve öve seçtirdiği büyükşehir belediye başkanlarını eleştirerek büyük gaflar yapan Genel Başkanımız Meral Akşener sayesinde yüzde 17’lerden oy oranımız bugün yüzde 3.5'lara düştü. Verdiğimiz mücadele hiçbir zaman boşa gitmedi ancak Türk milleti kendi ittifakını kendisi kurdu, Meral Hanım'a gereken cevabı verdi. Türk milleti umudun daima var olduğunu gösterdi. Bundan sonra aktif siyasi hayatımı sonlandırıyor olsam da, AK Parti'nin sonunu getirecek her adımda yanında ve destekçisi olacağım. Vatandaşlık görevimi yerine getirip bir oyumla dahi olsa Atatürk’ün izinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve şanlı Türk bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için bu rüzgarı destekleyeceğim. Bu kutlu davada birlikte yol yürüdüğüm dostlarıma, arkadaşlarıma hakkım varsa helal olsun, sizler de bana hakkınızı helal edin."