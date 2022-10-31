İYİ Parti, tartışmalı RTÜK üyeliği kontenjanı için, adaylarını re'sen bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği kontenjanının önce İYİ Parti’ye sonrasında ise AKP’ye geçmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kontenjanın kendilerinin hakkı olduğuna dikkat çeken İYİ Parti, RTÜK adaylarını re’sen Meclis Başkanlığı’na bildirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun imzası ile İYİ Partinin üye aday listesi Meclis Başkanlığı'na sunulurken aday listesinin ön yazısında, “Türkiye Büyük Millet Meclisinde halihazırdaki siyasi partilerin sandalye dağılımına göre, İYİ Parti Grubu'na düştüğü kesin olan RTÜK üyeliği için, Başkanlıkça, Grubumuzdan halen isim talep edilmediğinden, tarafımızca isimler ve özgeçmişleri ekte sunulmaktadır” denildi.

ÜYELİK İÇİN MURAT İDE VE ÇİĞDEM AKDEMİR

İYİ Partili Dervişoğlu Meclis Başkanlığı’nı “hukuka” davet ederken, “İYİ Parti bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacaktır” diye konuştu.

Meclis Başkanlığı’na İYİ Parti tarafından RTÜK üyeliği için bildirilen isimler ise, İYİ Parti lideri Akşener’in basın danışmanı gazeteci Murat İde ve gazeteci Çiğdem Akdemir oldu.

İYİ Parti'den yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

KANUNA GÖRE RTÜK ÜYELİĞİ SEÇİMİ HALİHAZIRDAKİ SAYIYI DİKKATE ALIYOR Anayasa ve 6112 Sayılı Kanunun amir hükümleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının günümüze dek olan uygulamalarına göre RTÜK üyeliği seçimi; Kanunun 35. maddesinin beşinci fıkrası gereği seçim anında Meclisteki siyasi parti gruplarının halihazırdaki sandalye dağılımına göre gerçekleştirilmesi gerekiyor. 6112 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun otuz beşinci maddesinin beşinci fıkrasında şu ifadeler yer alıyor “Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Üyelerin görev sürelerinin bitiminden iki ay önce; üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olması hâlinde, boşalma tarihinden veya boşalma tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise tatilin bitiminden itibaren bir ay içinde aynı usulle seçim yapılır. Bu seçimlerde, boşalan üyeliklerin siyasî parti gruplarına dağılımı, ilk seçimde siyasî parti grupları kontenjanından seçilen üye sayısı ve siyasî parti gruplarının hâlihazırdaki oranı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Üyeliklerdeki boşalma sebebiyle yapılan seçimlerde seçilen üyeler, yerlerine seçildikleri üyelerin görev süresini tamamlar.” MECLİS BAŞKANLIĞI KANUNU DİKKATE ALMADI Pekiyi bu süreçte neler yaşandı? RTÜK üyeliğinin 1 Temmuzda boşalmasının ardından Meclis tatile girdi ve 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle çalışmalarına yeniden başladı. Çalışmaların başlamasının akabinde TBMM Başkanlığınca RTÜK üye istemine yönelik yazı 12 Ekim 2022 tarihinde gönderildi. Kanunen; 12 Ekim tarihine dek 6112 Sayılı Kanunun beşince maddesinde belirtildiği gibi halihazırdaki sayıya göre üyelik İYİ Partide. Ancak seçilen bu tarih çok manidar. Zira 11 Ekime kadar İYİ Partide olan üyelik bir milletvekilinin AK Partiye katılımıyla, AK Partiye geçti. Bu süreçte AK Parti aday belirlemek için kanunda belirtilen süreyi kullandığı esnada bir milletvekilinin istifa etmesi üzerine halihazırdaki RTÜK üyelik aritmetiği yeniden değişti. Bunun üzerine Meclis Başkanlığı divanı toplayarak, kanunda ve Meclis içtüzüğünde yeri olmayan bir kararı uygulamaya koymak istedi. Divanda alınan karara göre üye seçimi, 1 Temmuzdaki aritmetiğe göre yapılmak istendi. EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI Meclis Başkanlığınca1 temmuzdaki aritmetiğe göre yapılması planlanan seçimde üyelik hakkının AK Partide olduğu hesaplanırken CHP’den istifasını sunan bir milletvekilinin dilekçesine 05 Temmuz 2022 tarihinde teslim tesellüm işlemi yapıldı. Hal böyle olunca üyelik hakkı hem kanunen hem de Meclis Başkanlık Divanı kararına göre İYİ Partiye geçiyor. Ancak Kanunen 1 Kasım Salı günü yapılması zorunlu olan RTÜK Üyeliği seçimi için İYİ Partiden halen isim istenmedi. İYİ PARTİ RTÜK ADAYLARINI RE’SEN BİLDİRDİ Bu yaşananlarının ardından 31 Ekim 2022 Pazartesi günü İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun imzası ile İYİ Partinin üye aday listesi Meclis Başkanlığına re’sen sunuldu. Aday listesinin ön yazısında şu ifadeler yer aldı: “Türkiye Büyük Millet Meclisinde halihazırdaki siyasi partilerin sandalye dağılımına göre, İYİ Parti Grubuna düştüğü kesin olan RTÜK üyeliği için, Başkanlıkça, Grubumuzdan halen isim talep edilmediğinden, tarafımızca isimler ve özgeçmişleri ekte sunulmaktadır.” İYİ Partili Dervişoğlu Meclis Başkanlığını hukuka davet ederken, “İYİ Parti bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacaktır” ifadelerini kullandı. İŞTE İYİ PARTİ’NİN RTÜK ÜYE ADAYLARI Meclis başkanlığına RTÜK üyeliği için isimler bildirildi. Listede gazeteci Murat İde ve Çiğdem Akdemir’in isimleri yer alıyor.