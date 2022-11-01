Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama

CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal’ın Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Aslı Baykal dün itibariyle CHP’den istifa etti.

‘DENİZ BAYKAL DA CHP’ DEN İSTİFA EDEBİLİR’ İDDİASI...

Kızı Aslı Baykal’ın istifası sonrası dün TV100 canlı yayınında Deniz Baykal’ın istifa edebileceği iddiasına yer verilmişti. Baykal ailesinden yapılan yorumlara ilişkin açıklama geldi.

DENİZ BAYKAL’IN OĞLUNDAN ‘İSTİFA’ AÇIKLAMASI

Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal, CHP’li Şaban Sevinç’in Bizim TV sitesine açıklama yaptı.

Ataç Baykal, “Babam, kendisi CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor. Aslı’nın istifası için babam, 'Bana bu bildirildi, oturup konuşalım diye önceden sorulmadı dedi.” açıklamasında bulundu.

Ataç Baykal, “Ben Aslı'nın CHP üyesi bile olduğunu bilmiyordum. Bu tartışmalar üzerine üye olduğunu öğrendim. Devlet memuru olmasaydım ben bugün CHP'ye üye olurdum.” ifadelerini kullandı.

Ataç Baykal’ın açıklaması şöyle:

“Babam ile konuştum. Aslı'nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Aslı'nın istifası Deniz Baykal ve ailesini bağlayıcı bir görüşün sonucu alınmış bir karar değildir. Babam, kendisi CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor. Aslı'nın istifası için babam, 'Bana bu bildirildi, oturup konuşalım diye önceden sorulmadı' dedi.”