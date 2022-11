Şaban Sevinç'ten flaş 'aday' kulisi: CHP'li yetkiliye konuşmasını açıkladı

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, tv100'de konuk olduğu programda yeni bir 'aday' kulisi açıkladı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri ve İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi konuşulan konular arasında yer aldı.

"SİYASETTE HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Sevinç, İYİ Partili Kavuncu'nun İmamoğlu ziyaretiyle ilgili paylaştığı fotoğraftan sonra CHP'li bir yetkiliyle konuştuğunu belirterek, "Buğra Bey ile konuştum, İmamoğlu’na açılan davada ‘Yanındayız’ mesajı vermek için olduğunu söyledi. Fotoğraftan başka bir kişi ‘İster Cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek ister dava nedeniyle yanındayız mesajı çıkarabilirsiniz’ dedi. Bu fotoğraftan sonra CHP’den önemli bir yetkiliyle konuştum. ‘İmamoğlu’nun davasından önce Cumhurbaşkanı adayı açıklanabilir mi?’ diye sordum, ‘Siyasette her an her şey olabilir’ dedi." diye konuştu.