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İYİ Parti'nin hakkı AKP'ye verilmişti. RTÜK üyeliğine seçilen isim belli oldu

TBMM Genel Kurulu’nda RTÜK üyeliği için yapılan seçim sonucunda üyeliğe, AKP kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 21:34
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RTÜK üyeliğine AKP kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi

İYİ Parti'nin hakkı AKP'ye verilmişti. RTÜK üyeliğine seçilen isim belli oldu
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TBMM Genel Kurulu’nda bugün, RTÜK üyeliği için seçim yapıldı. Bir üst kurul üyeliği için İyi Parti Grubu Murat İde ve Çiğdem Akdemir’in, AKP Grubu ise Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu’nun isimlerini aday olarak bildirmişti.

ANKA'da yer alan habere göre RTÜK üyeliğine, AKP kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi.

METE HACIARİFOĞLU KİMDİR?

Mete Hacıarifoğlu,1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında RTÜK’te uzman kadrosunda görevlendirildi. 2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı’nda geçici görevli personel olarak çalıştı. Daha sonra RTÜK’e döndü; 2013’ten bu yana araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yapan Hacıarifoğlu, TBMM'de yapılan oylama sonucu RTÜK üyesi oldu.

NE OLMUŞTU?

RTÜK'ün AKP kontenjanından üyesi Taha Yücel, yaklaşık 3 ay önce ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı olmuş ve RTÜK üyeliğinden istifa etmişti. O dönem, Meclis’teki sandalye dağılımına göre, boşalan RTÜK üyeliğine AKP’li bir ismin seçilmesi gerekiyordu. Ancak İsmail Koncuk’un İYİ Parti’ye katılması ile birlikte RTÜK’teki üye kontenjanı tekrar İYİ Parti’ye geçmişti.

Ancak eski CHP ve Memleket Partisi Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılması ile birlikte, RTÜK üyeliğine yeniden AKP'li bir ismin seçileceği bilgisi verilmişti. Çelebi'nin AKP'ye katılmasının ardından RTÜK Başkanlığı'nın, TBMM'ye resmi yazı göndererek üyelik seçimi yapılması gerektiğini bildirmesi bekleniyordu. 

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, AKP üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından açıklama yapan RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, “Fakıbaba’nın AKP’den istifasıyla birlikte boş olan RTÜK üyeliği İYİ Parti’ye geçer” demişti.

Bu gelişmeye rağmen, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Ekim’de; TBMM bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, RTÜK üyeliği tartışmasına ilişkin, “Bu şekilde bir durum daha önce yaşanmamış. Kanun da bunu öngörmemiş...  Burada hangi tarihteki husus dikkate alınabilir? Birisi seçimin yapıldığı gün, birisi başlatıldığı tarih, bir de üyelikte boşalmanın olduğu gün. Meclis başkanı olarak 12 Ekim'de yazmışım yazıyı. Seçimin yapılacağı gün, o saat üye dağılımı değişiyor. Burada dolayısıyla günlük milletvekili değişimiyle yapılabilmesi mümkün değil" demişti.

Böylece üst kurul üyeliği kontenjanının AKP’ye geçtiği belirtildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, dün TBMM Başkanlığı'na, RTÜK üyeliği için iki isim sundu. Dervişoğlu, dilekçede, "Anayasa ve 6112 sayılı Kanun’un amir hükümleri ve TBMM Başkanlığı'nın günümüze dek olan uygulamalarına göre RTÜK üyeliği seçimi, kanunun 35. maddesinin beşinci fıkrası gereği seçim anında Meclis’teki siyasi parti gruplarının halihazırdaki sandalye dağılımına göre gerçekleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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