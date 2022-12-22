İYİ Parti Sivas İl Başkanı Karasu Sarıkamış şehitlerini rahmetle anarken aziz Türk milletinin Nardugan Bayramı’nı kutladı

İYİ Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu aziz Türk milletinin Nardugan Bayramı’nı şu ifadelerle kutladı:

“Bugün yeniden aydınlık umutla örtülüyoruz.

Nardugan kasveti, gamı alan Türk’ün bayramıdır. Umuttur, eskiyi ışıkla boğan güneştir.

Ey mülkün sahibi Yüce Tanrım, gecenin karanlığından kurtulup artık güneşin aydınlığının başladığı bu Nardugan gününde sana yalvarıyorum. Bundan sonraki günlerimizi güneşin aydınlığı gibi aydınlık, güneşin sıcaklığı gibi sıcak eyle.

Mülk Senindir. Sen mülkü çalışıp üretip sabır gösterene verirsin. Hak edeni azîz kılarsın. Hayır senin elindedir.

Aziz Türk Milletini bağışla, merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, âfiyet ve hayırlı rızık ver.

Bana ve sevdiklerime helâl rızık nasip ederek haramlardan koru. Lûtfeyle ki ben ve sevdiklerim, Sen’den başkasına muhtaç olmayalım!

Verdiğin rızık konusunda hoşnut olanlardan eyle ve rızkımızı bereketli kıl. Yiten, yok olan her nimetin daha iyisini, daha güzelini, en güzelini ihsan eyle.

Beni ve sevdiklerimi, hükmüne uygun davrananlardan eyle. Takdîr olunanı milletim için bereketlendir, o hâle gelelim ki gecikmiş olunanın çabuklaşmasını, çabuklaştırılmış olunanın da ertelenmesini istemeyelim.

Ülkemizde ve Türk yurtlarında ve dünyada yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın.

Bizde olan kötülüğü de alıver, alıver ki dünyada kötülükler de yok olsun. Dünyamız hali hazırda Cennet oluversin.

Ey her kapıyı açan Tanrım! Bizlere en hayırlı kapıyı aç!

Beni ve sevdiklerimi, milletimiz ve tüm insanlar arasında adâletle hükmedenlerle karşılaştır. Vatan toprağında hürlerle birlikte yaşat. Yaşadığımız topraklarda adaletten başka bir şey hüküm sürmesin. Milletimize, çevremizdeki tüm insanlara, tüm canlılara ve tabiata karşı sevgi ver.

Ey her şeyin sahibi Yüce Tanrım, şüphesiz sen hükmedenlerin en hayırlısısın.

Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Bu güzel Nardugan Bayramının güzel vatanım, aziz milletime hayırlar getirmesini diliyorum”.