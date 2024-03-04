İYİ Parti Sivas'tan kadın gücü vurgusu: Av. Merve Yıldız Yaray ile yeni bir dönem başlıyor

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İYİ Parti Sivas'tan kadın gücü vurgusu: Av. Merve Yıldız Yaray ile yeni bir dönem başlıyor
İYİ Parti Sivas İl Başkanı Karasu, yerel seçimlerine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin Sivas Belediye Başkan Adayı olan Av. Merve Yıldız Yaray'ın başkanlığında yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

Selcen Küçükçonğar - Sivas / Yeniçağ

İYİ Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin Sivas Belediye Başkan Adayı olan Av. Merve Yıldız Yaray'ın başkanlığında kadın gücü ve iradesinin Sivas'ta kazanacağını vurguladı.

Başkan Karasu, "Sivas'ta bir ilki gerçekleştirerek, kadın adayımız Av. Merve Yıldız Yaray ile seçimlere giriyoruz. Tüm kadınlarımız, partili ve gönüllü olarak bu tarihi adaylık için seferber olmuş durumda. Sivas'ta kadın gücü ve iradesi, yeni bir dönemi başlatacak" dedi.

whatsapp-image-2024-03-04-at-20-42-52-2.jpegSaha çalışmaları kapsamında Gülyurt Mahallesi'nde esnaf ve kapı kapı ziyaretler gerçekleştiren İYİ Parti ekibi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in selamlarını Sivaslılara iletti. Karasu, "Sivas'ı kadın eliyle yeniden şekillendirecek, daha yaşanabilir, daha adil ve daha gelişmiş bir kent için Av. Merve Yıldız Yaray ve yönetim teşkilatımız gece gündüz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2024-03-04-at-20-42-52.jpegAv. Merve Yıldız Yaray'ın adaylığının Sivas için yeni bir ufuk, yeni bir bakış açısı getireceğine dikkat çeken Karasu, "Kadın adayımızın önderliğinde, Sivas'ta kadınların ve tüm halkımızın yaşam kalitesini artıracak projelerimizle hizmet edeceğiz. İYİ Parti olarak iddialıyız ve Sivas'ın geleceği için umutluyuz. 31 Mart'ta Sivas halkı en İYİ'sine karar verecek" şeklinde konuştu.

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