İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan kritik açıklama: Ümidim tükendi diyeceğimiz günleri çoktan geride bıraktık

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sinan Oğan’ın ikinci turda cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“Umudum kırıldı! Ümidim tükendi! diyeceğimiz günleri çoktan geride bıraktık!” ifadelerini kullanan Zorlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Büyük Türk Milleti!

“Umudum kırıldı!”, “Ümidim tükendi!” diyeceğimiz günleri çoktan geride bıraktık!

Çünkü bu duygularla sandığa gitmezsen daha da yoksullaşacaksın; seni rahatsız eden adaletsizlikler arşa çıkacak!

Dahası, sığınmacı tehdidi her yanı saracak ve evlatlarının geleceği karanlık bir tünelde sıkışıp kalacak.

Şimdi ise yeni bir oylama zamanı….

Bu karanlığa mahkum olmamak için 28 Mayıs’ta oyumuza ve sandığa sahip çıkmak, atacağın en güçlü adımdır.

İşte 100 yıl önce M.Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Bu büyük zafer yalnızca senin eserin’ olacaktır.”

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı’nın adayı olan Sinan Oğan, ikinci turda hangi adayı desteklediğini açıkladı.

Oğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hepimizin bildiği üzere 14 Maysı’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi beklediğimiz üzere ikinci tura kaldı. ATA İttifakı bileşenleri sayın genel başkanlarına, parti teşkilatlarına teşekkür ederim.

Yaklaşık 10 senedir bizimle birlikte yol yürüyen yol arkadaşlarıma, Türkiye’nin her bir yerindeki Sinan Oğan gönüllülerine teşekkürü bir borç biliyorum. Geleceğin Türkiye’sinde bizim olmamızı isteyerek oy veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Açtığımız seçim hesabına destek olan ve bizi destekleyen herkese teşekkür ederim.

Biz yaklaşık 3 yıl önce milliyetçileri aday bırakmamak için yola çıktı. Sinan Oğan Gönüllüleri üzerinden örgütlenmeye çalıştı. Eğer bizim çizgimizde bir aday çıkarsa çekileceğimizi söyledik ama öyle bir aday çıkmadı.

"ŞİMDİ TAM DA DEDİĞİMİZ NOKTADAYIZ"

Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak yola çıktık. Hem bizim 3 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar hem de ATA İttifakı ile yaptığımız çalışmalar bu oyu getirdi. Bir dip dalganın geleceğini ve seçimin sürprizini bizim yapacağımızı ifade etmiştik. Ancak sayın Muharrem İnce’ye yönelik yapılan iftiralar sonucu çekilmesi ve bize son 3 günde yapılan iftiralar bazı seçmenlerin ürkmesine neden oldu.

Her türlü metotla adayların seçimden çekilmesine neden olmak demokrasiye uymuyor. Şimdi tam da dediğimiz noktadayız. Biz çekilseydik seçimin ilk turda biteceğini sanırım herkes görmüştür.

Ne hükümet ne de belediye katkımız yoktu. Bu süreçte sosyal medya kullanıcılarının yeri ayrıdır. Biz ilk günden bu yana bir plana uyduk ve hedefe ulaştık. Bu seçimlerin toplumun önüne koyduğumuz amaç ve değerleri düşündüğümüzde

Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü temel gündem yaptık.

Türkiye’deki güçlü bir seçmen kitlesinin görülmesini sağladık.

Seçimin ikinci tura gelmesini ve adayların bizim söylemlerimize gelmesini sağladık.

Sığınmacılar konusunda bir geri dönüş aldık.

Terör örgütleriyle mücadele konusundaki ilkeli tavrımızın ana akım medyada yer almasını sağladık.

Önemli dış politika hamlelerinin sürdürülmesi sağlanmalıdır. Güçlü bir Türkiye için herkes elini taşın altına koymalıdır.

Ekonomideki faiz odaklı politikalar gözden geçirilmelidir. Yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde parlamento ve Cumhurbaşkanlığı makamının aynı ittifakta olması önemlidir.

Millet İttifakı parlamento çoğunluğunu sağlayamadı.

Her türlü terör örgütlerine karşı kesintisiz mücadele devam edecek.

Sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde bir takvim işlemeye başlayacak. Sığınmacıların takvim çerçevesinde güvenli gidişleri için tüm şartlar zorlanacak.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın geliştirilmesi sağlanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kritik önemdedir. Gerek ben gerekse ittifakımızın genel başkanları ve iki adayla da görüştük. Görüşmelerde önemli konuları müzakere ettik ve ittifakın genel başkanları ilse müzakere ettik.

“MİLLET İTTİFAKI İSTİKRAR FAKTÖRÜNÜ ISKALADI”

Türkiye kritik bir dönemeçten geçmektedir. Bu noktada 4 temel konuda acilen çözülmesi gereken büyük sorunlar olduğu kanaatindeyiz. Bunlardan birincisi sığınmacılar meselesidir. Bu sorun ilerde güvenlik, ekonomik maliyetler oluşturabilecek bir konudur. İkincisi, deprem gerçeğidir. Bunun için uzun süredir önerdiğimiz afet bakanlığı kurulması tezimiz güncelliğini korumaktadır. Üçüncüsü, çeşitli iç ve dış dinamiklerin neden olduğu ekonomik sorunlardır. Dördüncü temel konu ise ülkemize yönelik terör eylemlerine yönelik istikrarlı bir mücadelenin devam ettirilmesidir. Her kesim siyaset yapma hakkına sahiptir ve bu hak teminat altına alınmalıdır ancak bununla beraber terörün siyasi uzantılarının Türk siyasetinden temizlenmesi gerekmektedir.

Millet İttifakı ise 20 yıldır ittifakta olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş ve geleceğe dair tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamış her şeyden önemlisi parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar faktörünü ıskalamıştır.

Bize yönelik pazarlık iddiaları öne sürenlerin bizi tanımadıkları açıktır. Bizim yaklaşımımız tamamıyla ilkesel çerçevede olmuştur. Kararımız şahsımıza değil milletimize yönelik kazanımlar temelinde oluşmuştur.

ERDOĞAN’A DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Burada altını öncelikle çizmek istiyorum ki herhangi pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin kırmızı çizgilerimizi ifade ettik.

Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum.