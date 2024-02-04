İYİ Parti Uşak'ta seçim startını verdi. 'Sıkışmış siyasetin çıkış yolu İYİ Parti'

HÜSEYİN DEMİR - MURAT SARIGÖZ UŞAK / YENİÇAĞ

Afyon Milletvekili seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Hakan Şeref olgun ve Konya milletvekili Ünal Karaman, Uşak belediye başkan adayı Muhammet Gür'e destek için İYİ Parti Uşak İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyarete Afyon il Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu'da eşlik eti. Yapılan ziyarete İl ve ilçelerden gelen üyelerinde katılımıyla coşkulu bir kalabalık haline dönüştü.

"EN İYİ YAPTIĞIMIZ İŞ ÇALIŞMAKTIR VE BU YÖNDE GAYRETİMİZİ ÇABAMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Uşak İl Başkanı Ayşegül obalı yaptığı açıklamada, “Bir buçuk aydır belediye başkan adayımızı açıklamış bulunmaktayız. Ve belediye başkan adayımızla cadde cadde sokak sokak dolaşıp milletin halleri hatırını sorup dertlerini dinlemekteyiz. En iyi yaptığımız iş çalışmaktır ve bu yönde gayretimizi çabamız devam etmektedir. Her zaman dediğimiz gibi çaba bizden tevecüh halktan takdir Allah'tan. Bu yürüyüşümüzde Konya milletvekilimiz ve milli sporcu Ünal Kahraman ve seçim işlerinden soruma genel başkan yardımcımız Hakan Şeref bize destek olan Afyon il başkanımız sayın Muhammed Mısırlıoğlu ile çok teşekkür ediyorum. Bize çok güç katılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZ İYİ PARTİ OLARAK ÜLKE YÖNETMEK İÇİN TALİBİZ"

Afyon Milletvekili Hakan Şeref Olgun ise yaptığı konuşmada, "Biz parti olarak genel idari kurumuna aldığı kararla 81 il ve 900 küsur ilçeden kendi başımıza hür ve müstakil olarak seçimlere giriyoruz. Çünkü biz İYİ Parti olarak ülke yönetmek için talibiz bu seçim sisteminden dolayı halk sıkışmış halde ya ağır sıkıntı vereceksiniz ya cevap ver şıkkına vereceksin diye milleti sıkıştırmış durumda. Şimdi bu sistemlerin içinden biz de halkımıza başka bir yol amaçlı tek başımıza seçim çalışmalarına başladık. Elbette bu işler kolay olmuyor. Eskiden ittifak halinde çarpışıyorduk şimdi ittifak ettiklerimizle de çarpışıyoruz. Bu siyasette gayet normaldir biz bundan gocunmuyoruz birilerine rahatsız verdik ki 3 yolu açmakla birileri rahatsızlık duyuyor. Biz seçmenimizin de mutlu olacağını düşünüyoruz bu yolu açmakla. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bunun sonucunu göreceğiz. Gerek siyasi partiler gerekse milletimiz İYİ Parti'nin aldığı bu kararın ne kadar doğru olduğunu görecekler. Bundan dolayı gerek illerde gerek ilçelerde üstümüze çok gelindi. Bizim partide ikisini yönetim kurulu yeri yapmış olan bir zat televizyonlara çıkıp yok şu ilçenin yönetim kurulu istifa etti, yok şehir ilçenin yönetim kurulundan başka yerlere geçiş yapıldığı gibi laflar edilmekte. Ben seçim işlerine geldiğinde şifreyi alıp gidip baktığımda 800 kişinin istifa ettiği denildiği Antalya'da 13 kişinin istifa ettiğini gördüm 13 kişi. Diğer partiler de rakip partilerde güçlü görünmek için bel altı siyaseti yapmaktalar. 45 gündür bu seçim işlerinde görevliyim. Yandaş medyanın rakip medyanın söylediği gibi bizim partimiz hakkında söyledikleri yalanlar doğru değildir" dedi.

"BU CUMHURİYET KANLA KAZANILDI KAN İLE YAZILDI AMA NE YAZIK Kİ ÇOK UCUZ MÜHENDİSLİKLE HEBA EDİLMEK DURUMUNDA"

Konya milletvekili Ünal Karaman "Burada adaylığını koyan Muhammed Gür başkanımızı İnşallah Allah nasip ederse kutlamak için de geleceğiz. Bizim için gelecek seçimler değil gelecek nesiller çok önemli. Bu Cumhuriyet kanla kazanıldı kan ile yazıldı ama ne yazık ki çok ucuz mühendislikle heba edilmek durumunda. Bundan önceki belediye için çalışanlara teşekkür ediyoruz ama biz daha iyisini yaparız diye düşünüyoruz. Allah nasip eder de başkanımız kazanırsa daha iyi hizmet edeceğini düşünüyoruz. Kendimizden bildiğimiz için. Bizim göze bakar sonra yüreği tanımaya çalışırız. Hayatımız böyle geçti. Hepimizin bir vebal borcu var Allah doğru yoldan ayırmasın. Siz basın mensupları çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz Allah sizleri doğru yoldan ayırmasın. Bizim partimizde kendileri kendimize göre bir demokrasi anlayışımız var. Genel başkanımıza her şeyi söyleyebiliyoruz. Hepimiz insanız bak göremediğimiz bakış açısıyla birbirimize uyarı neticede hepimiz insanız. Siz gazeteciler bu özgür ve demokratik ortamda her şeyini doğru söyleyeceksiniz. Başkanım bir ifade ettiği gibi bir yandaş bir yoldaş medya diye burada en büyük görev size düşmekte. Yolunuzu yüreğinizi ve kaleminizi satmayacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum aynı zamanda il başkanıma misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Muhammed Gül kardeşime de belediye başkanlığında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM BURADA TEK RAKİBİM AKP"

Belediye başkan adayı Muhammet Gür "Konya milletvekili Ünal Karaman ve Afyon milletvekilimiz sayın Hakan Şeref olgun beye ve Afyon il Başkanım sayın Muhammed Mısırlıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bana verdikleri destek çok anlamlı. Ben bir buçuk aydır sayın il başkanımla beraber uşağı karış karış dolaşmaktayım. Genel başkanımızın bana verdiği yetki ve talimatla uşağı kazanmak için elinden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Tabii bu yol bunu yaparken türlü iftiralara uğramakta söylemediğimiz şeyler söylenmiş gibi itaf edilmekte. Eskiden ittifak oldunuz kişiler artık bizler rakip olmuşlardır. Ben eski iki farklı günlere rakip olarak görmüyorum benim tek rakibim burada AKP. Ben bir tek bunu rakip olarak görüyorum. Başka kimse rakip olarak görmüyorum ya onlar da yeneceğim de inanıyorum seçim başladığından beri üç buçuk kilo verdim diğer arkadaşlar da oturdukları yerden siyaset yapmamalarını dediğim gibi meydanlara çıkıp dolaşıp milleti dinlemelerini tavsiye ediyorum. Uşak için akıttıgım her ter damlası ve Efor helal olsun akıtmaya da devam edeceğim amacımız Uşak halkına hizmettir projelerimiz meydandadır takdir uşak halkanındır" ifadelerini kullandı.

"ÇÜNKÜ BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ BUNDA BÜTÜN TÜRKİYE'YE GÖSTERECEĞİZ"

Afyon il başkanı Muhammet Mısırlıoğlu "Sayın Muhammet Bey'in belediye başkan adaylığı için çıktığı yolda ben ve Afyon milletvekilim Hakan Şeref olgun bey ve Afyon milletvekili Ünal Karaman bey ile destege geldik. Bizim için Uşak, Afyon fark etmez bizim her şeyle dayanışma ve birliktelik içinde bütün ilçeleri kendi ilçelerimiz gibi görüp yardımda dayanışmada bulunmaktayız ve bulmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz bunda bütün Türkiye'ye göstereceğiz Allah'ın izniyle çıktığımız bu kutlu yolda başarılı olacağız takdir halkımızındır" dedi.