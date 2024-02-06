Kepez'de Türk milliyetçileri tek yürek

Kaynak: Haber Merkezi
Kepez'de Türk milliyetçileri tek yürek
İYİ Parti Kepez Belediye Başkan Adayı İrfan Yılmaz, Türk milliyetçilerinin yer aldığı bir ahde vefa gecesi düzenledi. Yılmaz konuşmasında, “Tarih boyu vatanımız ve milletimiz için şehitlik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Muhammed Çelik Antalya/YENİÇAĞ

İYİ Parti Kepez Belediye Başkan Adayı İrfan Yılmaz, ahde vefa gecesi düzenledi. Geceye İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal, İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Sadullah Kabakuşak, İYİ Parti Milletvekili adayı Ali Adnan Kaya, Eski milletvekili Feridun Bahşi, ülkücüler, yöneticiler ve İyi Partililer katıldı.

"KEPEZ’E İYİ BELEDİYECİLİĞİ GETİRECEĞİZ"

‘Kepez’de tek yüreğiz. Kepez’i kazanacağız’ diyen Yılmaz, “Kepez’de köklü değişiklik için yola çıktık. Biriz, bütünüz, tek yüreğiz ve Kepez’i kazanacağız. Kepez’e İYİ belediyeciliği getireceğiz. İlçemizin alt ve üst yapı sorunlarını çözeceğiz. Eğitime, istihdama ayrı önem vereceğiz. Bizlere Anadolu'yu yurt eyleyen Sultan Alparslan'ı, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Hanı,hür ve bağımsız Bağımsız Türkiye Cumhuriyetini bizlere emanet eden ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle yad ediyor, atalarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Türk Milliyetçiliği ülküsünü yüreklerimize işleyen Türkün başbuğu, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ve ülkücü gençliğin isimsiz kahramanları şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tarih boyu vatanımız ve milletimiz için şehitlik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

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"GAYEM, SİZLERDEN EMANET ALDIĞIM TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAYRAĞINI YÜKSEKLERE TAŞIMAK"

‘Çalışmaya devam edeceğiz’ Toplanma sebeplerini hatırlatan yılmaz, “Sizler, memleketimize göz dikenlere karşı; varını-yoğunu, kanını-canını kutlu bir dava için feda ettiniz. Yüreği bayrak, vatan, devlet, millet sevgisiyle ve imanla dolu bir neslin son temsilcilerisiniz. Belki; adımıza türküler yakılmadı, hayatlarınız film yapılmadı, düzmece destanlar yazılmadı sizin için. Haklarınızı ödeyemeyiz. Bugün burada toplanmamızın sebebi, sizlerin kutsal mücadelelerinizin hatıralarıyla büyüyen, çektiğiniz ızdırapları yüreğinin derinliklerinde hisseden bir evladınız, bir ülkücü kardeşiniz, bir ülküdaşınız, olarak sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşamak arzum, hepinizden Allah razı olsun şeref verdiniz tekrar hoşgeldiniz. Ahde vefa imandandır. Gayem, sizlerden emanet aldığım Türk Milliyetçiliği bayrağını yükseklere taşımak, Kepez'in burçlarına dikmektir.

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Allah nasip ederse, ömrünü bu ülkü için feda etmiş siz büyüklerimin desteğiyle, hedefimize ulaşacağız. İnanıyorum. Zafere ulaşmak için; Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz Memleketimizi; soysuza, uğursuza, hainlere, haramilere yem etmemek için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Zafer, zafere inananlarındır. Unutmayın başarmak için yola çıkanlar asla yorulmaz ve bir kez daha huzurunuzda haykırıyorum Türk milliyetçili davasını yüceltmek için çalışacağız ve emin olun sonunda, Başaracağız” diyerek konuşmasını tamamladı.

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