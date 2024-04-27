İYİ Parti'de Kurultay Günü

31 MART seçimlerinde Türkiye geneli belediye başkanlığında yüzde 3.76, il genel meclislerinde yüzde 4.59 oy alarak büyük hayal kırıklığı yaşayan İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı’da yeni genel başkanını belirleyecek.

Kongre Ankara’daki ATO Congresium’da yapılacak. Yerel seçim hezimeti sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultay kararı almış ve başkanlığa aday olmayacağını açıklamış, eşyalarını toplayarak odasını terk etmişti.

Genel Başkanlık için partinin Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın adaylıklarını açıkladı.

Parti tüzüğüne göre genel başkanlık adaylı[1]ğı için delegelerin yüzde 5’inin imzasını almak gerekiyor. Aydın, Dervişoğlu, Akalın’ın bu yeterli imzaya ulaşabileceği öngörüsü yapılıyor.

Adaylar arasındaki rekabetin ve tartışmaların yüksek seyrettiği kongreye dışarıdan katılımcı alınmayacak. Kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı salona giremeyecek.

Tepki çeken bu kararı Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun “Salonun fiziki şartları nedeniyle katılımcı kısıtlaması getirildi” sözleriyle savundu. İYİ Parti’den Şubat 2024’te istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili kongrelerde seyirci hakimiyetinin oylamalarda önemli etkide olduğunu söyleyerek, bu seyirci kararının Koray Aydın ve Tolga Akalın’ın salona daha çok hâkim olacağı düşüncesiyle Dervişoğlu lehine alınmış olabileceğini belirtiyor. Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Seyircisiz kongre yapmanın elbette tek bir gerekçesi var. Bunun farkındayız. Milletimizle kurduğumuz gönül köprüleri birilerini rahatsız etmiş görünüyor” ifadelerini kullandı. Akalın alınan karara tepki göstererek, kongrenin “sönük hale getirilmeye çalışıldığını” ileri sürdü.

Olağanüstü kurul[1]taydan kimin yeni genel başkan olarak çıkacağı İ Yİ Parti’nin bundan sonraki çizgisi kadar aynı zaman siyasetteki dengeler açısından da önemli görülüyor. Her ne kadar Yerel seçimlerde oyların yüzde 3,7’sini alarak ciddi oy kaybına uğrasa da İYİ Parti’nin Meclis’teki 38 sandalyesi 2028’e kadar geçecek sürede siyasetteki gelişmelerde önemli bir değişken. AKP’nin anayasa değişikliği çalışmalarını gelecek yıl yoğunlaştırması beklenirken, Cumhur İttifakı’nın toplam milletvekili sayısı anayasa değişikliğini TBMM Genel Kurul’dan geçirecek çoğunluğa ulaşamıyor. Anayasa değişikliklerinin referanduma gidilmeden Meclis’te kabul edilmesi için 400,referanduma gitme çoğunluğu için ise 360 sandalye gerekiyor.