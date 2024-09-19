İYİ Parti'de üst düzey atama! Mehmet Aslan Genel Başkan Yardımcısı oldu

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İYİ Parti'de üst düzey atama! Mehmet Aslan Genel Başkan Yardımcısı oldu

İYİ Parti’de daha önce Gençlik Yapılanmasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev alan Mehmet Aslan, Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İYİ Partili Mehmet Aslan, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun kararıyla Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na atandı. Aslan, daha önce parti içerisinde Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ve Gençlik Yapılanmasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev alıyordu.

Atama kararını duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, X hesabı üzerinden, “Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun tensipleriyle İYİ Parti Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan Mehmet Aslan kardeşimi tebrik eder başarılar dilerim. Hak Teala zor işimizi kolay kılsın” paylaşımını yaptı.

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MEHMET ASLAN KİMDİR?

1983 yılında dünyaya gelen Mehmet Aslan, 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan Fahrettin Aslan'ın çocuğudur. Çocukluk yıllarını Türkiye'de geçiren Aslan, 10 yaşına geldiğinde Paris'e gönderildi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Fransa'da tamamlayan Aslan, daha sonra Boston Üniversitesi'ne başladı. Aslan eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladı. Mehmet Aslan Türkiye'ye döndükten sonra dizilerde oyunculuk yaptı. Oyunculuğu dışında babasından kalan şirketin de başında yer alan Mehmet Aslan maden, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde işler yapıyor.

Siyasete atılarak, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı görevinde de bulunan Aslan, şu anda İYİ Parti'de aktif siyaset yapıyor.

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