28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İYİ Parti'den AKP ve CHP'ye 'depremzede seçmenler' ziyareti

İYİ Parti'den AKP ve CHP'ye 'depremzede seçmenler' ziyareti

İYİ Parti, seçimlerde, deprem bölgesindeki seçmenlerin iradesinin sandığa sağlıklı şekilde yansıtılması için AKP ve CHP gruplarını ziyaret etti.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 14:59
Takip Et

İYİ Parti'den AKP ve CHP'ye ziyaret

İYİ Parti'den AKP ve CHP'ye 'depremzede seçmenler' ziyareti
+
Aa
-

AA'da yer alan haberde, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu, Erhan Usta ile Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, ilk olarak CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile bir araya geldi.

Sunat, ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde acılar yaşandığını dile getirdi.

"İSTİŞAREDE BULUNDUK"
Yüzbinlerce vatandaşın, başka illere yerleşmek ve yerleştirilmek durumunda kaldığına işaret eden Sunat, "18 Haziran ya da 14 Mayıs'ta yapılacak bir seçim var. Bu yerleştirilen vatandaşlarımızın, kendi illeri için oy kullanmalarını sağlayacak, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'na geçici madde ilavesi ve anayasa değişikliği gerektiren bir konuda istişarede bulunmaya geldik." diye konuştu.

Şenol Sunat, başka illere ikametini alan vatandaşların, kendi illeriyle ilgili milletvekili seçme iradelerini ortaya koyacak bir yapıyı oluşturmak istediklerini belirtti.

İYİ Parti heyeti, daha sonra AKP Grup Başkanvekilleri Yılmaz Tunç ve Mustafa Elitaş'ı da ziyaret ederek, önerilerini iletti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
2
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
3
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
4
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
5
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
6
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
7
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
﻿Talisca geliyor. Bakın hangi takıma
﻿Talisca geliyor. Bakın hangi takıma
﻿Talisca geliyor. Bakın hangi takıma
﻿Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında
﻿Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında
﻿Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme. Yeni transfer antrenmana çıktı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme. Yeni transfer antrenmana çıktı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme. Yeni transfer antrenmana çıktı
﻿Süheyla Sultan Gemisi afetzedelerin emrinde
﻿Süheyla Sultan Gemisi afetzedelerin emrinde
﻿Süheyla Sultan Gemisi afetzedelerin emrinde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.