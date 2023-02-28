İYİ Parti'den AKP ve CHP'ye 'depremzede seçmenler' ziyareti

AA'da yer alan haberde, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu, Erhan Usta ile Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, ilk olarak CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile bir araya geldi.



Sunat, ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde acılar yaşandığını dile getirdi.



"İSTİŞAREDE BULUNDUK"

Yüzbinlerce vatandaşın, başka illere yerleşmek ve yerleştirilmek durumunda kaldığına işaret eden Sunat, "18 Haziran ya da 14 Mayıs'ta yapılacak bir seçim var. Bu yerleştirilen vatandaşlarımızın, kendi illeri için oy kullanmalarını sağlayacak, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'na geçici madde ilavesi ve anayasa değişikliği gerektiren bir konuda istişarede bulunmaya geldik." diye konuştu.

Şenol Sunat, başka illere ikametini alan vatandaşların, kendi illeriyle ilgili milletvekili seçme iradelerini ortaya koyacak bir yapıyı oluşturmak istediklerini belirtti.

İYİ Parti heyeti, daha sonra AKP Grup Başkanvekilleri Yılmaz Tunç ve Mustafa Elitaş'ı da ziyaret ederek, önerilerini iletti.